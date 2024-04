VIDEO Sinner-Rune 2-1, gli highlights della partita: vittoria di forza e semifinale a Montecarlo

Jannik Sinner ha sconfitto Holger Rune in tre set e si è qualificato alle semifinali del Masters 1000 di Montecarlo. Il tennista italiano ha avuto la meglio sul danese e si è così guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura sulla terra rossa del Principato, dove domani affronterà il greco Stefanos Tsitsipas. Il fuoriclasse altoatesino ha difeso il secondo posto nel ranking ATP e continua la caccia al serbo Novak Djokovic, che resta al comando del ranking ATP.

Jannik Sinner ha operato il break risolutivo nel quinto game del primo set. Nella seconda frazione, invece, l’azzurro non è riuscito a concretizzare un doppio 40-0 sul turno in battuta dell’avversario e poi non ha sfruttato due match-point nel tie-break, vendendo così costretto al terzo set dove è però emersa tutta la sua caratura agonistica quando ha strappato il servizio al rivale nell’ottavo gioco. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di Sinner-Rune a Montecarlo.