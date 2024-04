Sinner commenta gli atteggiamenti di Rune: “So che può fare caos, io imparo. Pensavo solo a me stesso”

Jannik Sinner ha sconfitto Holger Rune in tre set estremamente combattuti e si è qualificato alle semifinali del Masters 1000 di Montecarlo. Il tennista italiano è riuscito ad avere la meglio contro il rognoso danese, mantenendo la calma dopo non aver chiuso due game in risposta quando era in vantaggio per 40-0 e non aver concretizzato due match-point nel tie-break del secondo set. Prova di maturità del fuoriclasse altoatesino, che ha così conservato il numero 2 al mondo e si è vendicato contro il numero 7 del ranking ATP.

Jannik Sinner tornerà in campo domani per fronteggiare il greco Stefanos Tsitsipas, con l’obiettivo di proseguire la propria avventura sulla terra rossa del Principato. Il fuoriclasse altoatesino ha analizzato la prestazione odierna a caldo: “Ci è voluto molto. Non è facile affrontare Rune, soprattutto in queste occasioni. Sono contento di aver vinto oggi. Oggi è stata una partita più fisica, ci sono stati più scambi, le sensazioni generali sono state migliori e sono contento in vista della partita di domani“.

L’azzurro si è soffermato anche su alcuni comportamenti al limite della sportività inscenati da Rune: “Ho guardato solo a me stesso. Non c’è nulla di sbagliato, lui può creare un po’ di caos, me lo ricordo anche dall’anno scorso: è parte del mio processo di apprendimento, ho imparato anche oggi. Sono contento di questa partita, mi sono concentrato su quella e non sul resto“.

Jannik Sinner si è proiettato anche verso la semifinale di domani, dove troverà l’arrembante ellenico (ha vinto gli ultimi due scontri diretti, ma è sotto per 3-5 nei precedenti: “Tsitsipas sta giocando bene, vedremo come mi riposo e speriamo di fare una bella partita“.