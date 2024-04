LIVE Musetti-Fils, ATP Montecarlo 2024 in DIRETTA: la sfida al rampante francese promette spettacolo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Lorenzo Musetti e Arthur Fils, match valevole per il secondo turno dell’ATP Master 1000 di Montecarlo 2024. Sfida che promette spettacolo tra due giovani talenti del tennis mondiale: da una parte il tennista carrarino, classe 2002 e numero 24 del ranking ATP, dall’altra il rampante francese, due anni più piccolo dell’avversario odierno ma già 36 del mondo.

Musetti sta attraversando un momento complicato della propria stagione e della propria carriera. Il tennista azzurro sta provando ad uscire da un periodo caratterizzato da molte ombre e poche luci. Tra queste però brilla la convincente vittoria contro Ben Shelton nel Master 1000 di Miami.

La stagione su terra battuta, la superficie preferita del toscano, però non è iniziata nel migliore dei modi: l’azzurro ha perso all’esordio nell’ATP 250 di Estoril, Portogallo, venendo eliminato in due set dal giocatore di casa Nuno Borges. A Montecarlo Musetti ha ritrovato la vittoria eliminando, in un primo turno di lusso, Taylor Fritz, numero 13 della classifica mondiale, con un duplice 6-4.

Anche Fils ha iniziato la stagione sul rosso dal torneo portoghese. Il francese ha battuto al primo turno Joao Sousa, prima di arrendersi al cileno Christian Garin. A Montecarlo il giovane transalpino ha esordito contro Yannick Hanfmann, liquidato con un netto 6-2, 6-0.

Quello odierno sarà il primo scontro diretto a livello professionistico tra i due giocatori. La partita tra Musetti e Fils è in programma come quarto match a partire dalle 11.00 sul Campo dei Principi. Il match sarà visibile su Sky Sport Tennis ed in streaming su Sky Go e Now Tv. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Musetti-Fils, quarto match dalle 11.00, con aggiornamenti punto dopo punto. Buon divertimento!