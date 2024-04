LIVE Berrettini-Kecmanovic, ATP Montecarlo 2024 in DIRETTA: si alza l’asticella, incognita meteo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del primo turno dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo tra Matteo Berrettini ed il serbo Miomir Kecmanovic. Secondo confronto diretto tra i due, con il balcanico che nel 2022 si impose sul cemento outdoor di Indian Wells. Il vincente del match sfiderà al secondo turno il bulgaro Grigor Dimitrov, che ieri ha superato in due set il monegasco Vacherot.

Berrettini, ventottenne romano, si presenta al primo Masters 1000 stagionale su terra battuta dopo la superba settimana che lo ha portato fino al titolo nell’ATP 250 di Marrakech. Matteo ha superato avversari non di prim’ordine, ma ha mostrato tenuta fisica e mentale dei bei tempi. L’asticella si alza sicuramente nel Principato, con l’azzurro chiamato ad un ulteriore step in avanti.

Dal canto suo Kecmanovic, venticinquenne di Belgrado, non sta di sicuro vivendo un periodo brillante di carriera. Reduce da quattro sconfitte consecutive, il serbo ha come miglior risultato stagionale gli ottavi di finale raggiunti agli Australian Open. Avvio di stagione che ha fornito ben altri presupposti, prima che il numero 66 del ranking ATP imboccasse un tunnel fatto di sconfitte e controprestazioni.

La sfida di primo turno dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo sarà il secondo match sul Campo Centrale a partire dalle 11.00 dopo De Minaur-Wawrinka. Orario che potrebbe variare a causa delle abbondanti piogge previste nel Principato durante la giornata. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Sky Sport, ed in streaming su Sky GO, NOW e Tennis TV. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!