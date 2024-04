Ordine d’arrivo MotoGP, risultati e classifica Sprint Race GP Americhe 2024: Bagnaia fatica, vince Vinales e Martin a podio

Calato il sipario sulla Sprint Race del GP delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Sul circuito di Austin, in Texas, si è assistito una a prova molto intensa, fatta di 10 giri in cui i centauri hanno dato tutto quello che avevano per massimizzare la loro prestazione. Una pista molto complicata da affrontare quella statunitense.

Tanti saliscendi sul tracciato texano, in cui dover trovare il giusto compromesso nell’assetto per via del mix tra zone di grande accelerazione e tratti più guidati. In più, un’altra difficoltà è stata quella dell’asfalto. Il manto è stato rifatto a pezzi e di conseguenza il livello di grip offerto è stato un altro fattore da considerare dai primattori del circuito.

Ci si è trovati a competere in una sorta di feudo di Marc Marquez. Lo spagnolo ha numeri molto importanti. Sul tracciato statunitense il suo rendimento nello storico è stato a dir poco impressionante: su 9 gare disputate ha conquistato 7 vittorie, di cui 6 consecutive, 7 pole-position e 7 giri veloci. La curiosità prima della Sprint odierna era anche questa.

Tuttavia a tenere banco è stato il confronto tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin: Pecco doveva assolutamente rifarsi dopo il brutto fine-settimana a Portimao, mentre lo spagnolo voleva dar seguito a quanto fatto in Portogallo per ribadire la propria leadership nella categoria. In tutto questo, Enea Bastianini voleva essere parte della festa, visto l’ascendente con Austin.

ORDINE ARRIVO SPRINT RACE GP AMERICHE MOTOGP 2024

1. Maverick Vinales (Aprilia)

2. Marc Marquez (Ducati)

3. Jorge Martin (Ducati)

4. Pedro Acosta (GasGas)

5. Aleix Espargaro (Aprilia)

6. Enea Bastianini (Ducati)

7. Jack Miller (KTM)

8. Francesco Bagnaia (Ducati)

9. Raul Fernandez (Aprilia)

10. Franco Morbidelli (Ducati)

11. Miguel Oliveira (Aprilia)

12. Brad Binder (KTM)

13. Marco Bezzecchi (Ducati)

14. Alex Marquez (Ducati)

15. Fabio Quartararo (Yamaha)

16. Alex Rins (Yamaha)

17. Luca Marini (Honda)

RITIRATI

Johann Zarco (Honda)

Joan Mir (Honda)

Augusto Fernandez (GasGas)

Fabio Di Giannantonio (Ducati)

Takaaki Nakagami (Honda)

CLASSIFICA SPRINT RACE GP AMERICHE MOTOGP 2024

1. Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA

2. Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI

3. Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI

4. Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM

5. Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA

6. Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI

7. Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM

8. Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI

9. Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA

10. Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI

11. Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA

12. Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM

13. Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 MotoGP DUCATI

14. Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI

15. Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA

16. Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA

17. Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA

RITIRATI

Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA

Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA

Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM

Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA

Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 MotoGP DUCATI