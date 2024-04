MotoGP, Viñales superbo nel primo turno di libere ad Austin, brilla Bastianini, Bagnaia lavora sul passo gara

Maverick Viñales chiude in testa il primo turno di prove libere del Gran Premio delle Americhe 2024 ad Austin, terza tappa del Mondiale di MotoGP. Un primo turno superbo per lo spagnolo dell’Aprilia anticipando Jorge Martin. Si è nascosto invece Francesco Bagnaia, alle prese con il lavoro sul passo.

Una sessione che ha regalato dei tempi già molto veloci: Maverick Viñales nel finale di sessione fa la voce grossa con il crono di 2:03.377, mettendosi dietro Pedro Acosta ed Enea Bastianini. Poco prima della bandiera a scacchi si inserisce in seconda posizione Jorge Martin a poco più di un decimo dallo spagnolo dell’Aprilia: Martinator è apparso decisamente competitivo nei primi segmenti della pista, meno invece nell’ultimo settore.

Viñales non si accontenta e lima ancora qualcosa dal suo tempo verso la fine della sessione, facendo 2:03.294 e migliorandosi di 83 millesimi, concludendo un turno davvero straordinario. Lo stesso Martin all’ultimo tentativo si migliora e si mette a un decimo e mezzo. Tra gli italiani un turno fantastico da parte di Enea Bastianini, che senza cambiare le gomme chiude in quarta posizione a quattro decimi, appena davanti a Marco Bezzecchi, terzo invece Pedro Acosta.

Undicesima posizione conquistata da parte di Francesco Bagnaia, che come sempre di venerdì non brilla e non si espone più di tanto: Pecco ha comunque disputato una sessione piuttosto regolare dal punto di vista dei tempi, senza strafare, senza prendersi troppi rischi, ma mostrando un discreto passo e chiudendo a un ritardo di nove decimi e mezzo. Il due volte campione del mondo ha lavorato perlopiù sul passo gara. Tra gli altri italiani è settimo Franco Morbidelli e decimo Fabio Di Giannantonio.