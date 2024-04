LIVE Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano, Eurolega basket 2024 in DIRETTA: vincere e sperare negli incastri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano, ultima giornata dell’Eurolega di basket 2024! E’ la sfida che vale una stagione per i meneghini, che devono vincere ma potrebbe non bastare per proseguire il cammino in Europa.

I milanesi, infatti, non sono padroni del proprio destino ma dipendono da quanto accadrà ad Istanbul tra Efes e Stella Rossa ed a pochi chilometri di distanza, sempre a Belgrado, tra il Partizan ed il Valencia: basta che una tra Efes e Partizan vinca per condannare l’EA7 Emporio Armani sul filo di lana, con i campioni d’Italia che devono prevalere sul Maccabi e sperare su un ko contemporaneo di turchi e serbi. Coach Messina affiderà i palloni pesanti ai due fuoriclasse Mirotic e Shields, con capitan Melli pronto a suonare la carica nei momenti difficili.

Il Maccabi Tel Aviv si trova in settima posizione con 20-13 di record quindi è certa di accedere al play-in con il fattore campo favorevole contro l’ottava che verrà fuori dal confronto tra Virtus Bologna e Baskonia in programma domani sera. Chiavi del gioco affidate al playmaker statunitense naturalizzato spagnolo Lorenzo Brown, mentre Wade Baldwin IV e Bonzie Colson daranno filo da torcere alla difesa meneghina armando il braccio da qualsiasi posizione.

Inizio del match alle ore 20:05 all’Aleksandar Nikolis Hall di Belgrado (Serbia) dove il Maccabi disputa le partite casalinghe per le note vicende extra-sportive. Diretta TV affidata a Sky Sport Arena (canale 204), con la diretta streaming disponibile su SkyGO, Now TV e DAZN. Buon divertimento a tutti, con la diretta Live di OA Sport!