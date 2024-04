Basket, la Virtus Bologna affronta il Baskonia nell’ultima giornata di Eurolega in uno ‘spareggio’ per l’ottavo posto

Ultimo turno di regular season 2023-2024 in Eurolega anche per la Virtus Bologna, che domani sera alle ore 20:30 ospita alla Segafredo Arena gli spagnoli del Baskonia Vitoria-Gasteiz in una sorta di spareggio per la posizione in classifica in vista degli imminenti play-in.

Le V-nere infatti sono già certe di accedere allo spareggio crocevia per i playoff con un record di 17-16 maturato fino a qui, ma devono battere gli spagnoli per essere certi dell’ottavo posto che vale il play-in contro il Maccabi Tel Aviv attualmente settimo in graduatoria – con gli israeliani che giocherebbero in ‘casa’ sul campo neutro di Belgrado. In caso di sconfitta domani sera contro il Baskonia, invece, i bolognesi scivolerebbero al nono posto quindi andrebbero ad incrociare la decima squadra classifica che uscirà tra Partizan Belgrado, Efes Istanbul ed Olimpia Milano – con i meneghini che hanno le chances più ridotte al momento. Agli emiliani serve una vittoria anche per il morale e per interrompere la striscia negativa di sei sconfitte consecutive – l’ultimo sigillo risale al lontano 29 febbraio contro il Valencia. All’andata la Virtus riuscì a vincere in trasferta per 81-91 grazie ai 27 punti di uno scatenato Marco Belinelli (14.3 punti a partita per lui in Eurolega) ed ai 16 dell’ex di turno Tornike Shengelia (14.8 punti e 5 rimbalzi con 3.8 assist di media per il georgiano), con i due fuoriclasse che proveranno a trascinare i compagni anche questa volta nella bolgia della Segafredo Arena dove i tifosi cercheranno di spingere gli uomini di coach Luca Banchi.

Il Baskonia di coach Ivanovic ha le stesse motivazioni degli avversari bolognesi: una vittoria gli garantirebbe l’ottava posizione – attualmente occupata dalla squadra di Vitoria con 17-16 di score – per la sfida contro il Maccabi Tel Aviv, mentre un ko li farebbe scalare in nona piazza quindi contro la decima come già descritto in precedenza. L’esperto coach montenegrino si affiderà ancora al suo miglior cecchino ovvero Markus Howard, capace fino a qui di viaggiare a 19 punti a partita. Il pitturato sarà osservato dall’ala lituana Tadas Sedekerskis (6.9 rimbalzi di media di cui 5.2 solo difensivi), mentre le chiavi del gioco saranno affidate all’esperto playmaker Code Miller-McIntyre (7,9 assist a partita per lo statunitense con un breve trascorso anche in NBA ai Dallas Mavericks). Il Baskonia nell’ultima uscita europea è riuscito ad espugnare il Wizink Center di Madrid battendo la capolista Real (91-95), interrompendo così un filotto di tre ko consecutivi.