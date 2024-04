Basket: Olimpia Milano fuori dall’Eurolega. Sconfitta contro il Maccabi, ma anche vincere non sarebbe bastato

L’Olimpia Milano è ufficialmente fuori dall’Eurolega 2023-2024. Non serve aspettare domani, e non serve neppure attendere il risultato del match alla Stark Arena di Belgrado (a porte chiuse) contro il Maccabi Tel Aviv (che è 92-86 a favore dei gialloblu). Il netto successo dell’Anadolu Efes sulla Stella Rossa (finisce 100-55 con doppio tecnico a Teodosic ed espulsione post-rissa per Tyrique Jones e Bolomboy). Per la cronaca, i top scorer sono da una parte Wade Baldwin IV con 18 punti e dall’altra Maodo Lo con 13.

Eppure la prima metà di gara del confronto è tutta improntata alle alte percentuali realizzative. Parte meglio il Maccabi, anzi la coppia Baldwin-Nebo, che spinge gli israeliani fino al 16-10. Gli israeliani arrivano fino al +8, poi con Bortolani e Poythress Milano si riavvicina ed è 27-23 dopo 10′. Nel secondo periodo è il secondo quintetto, nella sostanza, a reggere per i padroni di casa di fronte agli assalti di un indiavolato Maodo Lo. Tonut porta l’Olimpia fino al -1, Shields al pari a quota 43 dopo un buon momento di Sorkin, poi Napier e Mirotic siglano il +3 biancorosso. Baldwin con tre liberi manda le squadre al riposo sul 52-52.

Al rientro in campo non diminuiscono certo le percentuali, ma l’intensità diventa decisamente minore in virtù del fatto compiuto. Il Maccabi è decimo, Milano è fuori (e il Partizan anche). Poythress tiene in equilibrio l’Olimpia, mentre il club gialloblu vede salire Cohen, poi Cleveland, Rivero e Sorkin allungano ulteriormente sul 77-70. Blatt porta a 10 i punti di vantaggio del club israeliano, ma a quel punto la situazione vale soltanto per una vittoria in più o in meno. Quella che, in un finale gestito con buon agio, è il Maccabi a conseguire.

MACCABI TEL AVIV-OLIMPIA EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 92-86

MACCABI – Cleveland 3, Webb III 5, Brown* 10, Baldwin IV* 18, Menco 7, Sorkin 13, Rivero 5, Cohen* 4, Thomasson 2, Nebo* 14, Blatt 4. All. Kattash

MILANO – Lo 13, Poythress 11, Bortolani 5, Tonut* 7, Melli 5, Napier* 11, Ricci 5, Flaccadori, Shields* 12, Mirotic* 10, Hines, Voigtmann 7. All. Messina