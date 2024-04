Basket: Olimpia Milano, battere il Maccabi e poi sperare

Si disputa tra domani e venerdì l’ultimo turno della regular season dell’Eurolega 2024 e per l’EA7 Emporio Armani Milano le chance di conquistare un posto nei play in sono legate a un filo sottilissimo. I ragazzi di Ettore Messina sfideranno, infatti, il Maccabi Tel Aviv a Belgrado, ma vincere potrebbe non bastare.

Mentre Melli e compagni saranno sul parquet della Stark Arena, infatti, un orecchio sarà rivolto alla classica radiolina per sapere cosa sta accadendo a Istanbul. Perché anche battendo gli israeliani, per Milano i play in sarebbero un’utopia se l’Efes dovesse vincere in casa la sfida (non impossibile) contro la Stella Rossa Belgrado. Se l’EA7 dovesse vincere e l’Efes perdere, allora tutto sarebbe rimandato a venerdì sera, quando Tonut e compagni dovranno tifare Valencia sul campo del Partizan Belgrado. Solo con i ko di Efes e Partizan, infatti, vincendo l’Olimpia strapperebbe un clamoroso pass per la post season europea.

Ma, intanto, la squadra di Ettore Messina dovrà vincere a Belgrado e non sarà facile, anche se il Maccabi è ormai certo di un posto nei play in e ha poco da chiedere alla partita di domani. Gli israeliani non possono più andare ai playoff, mentre sono certi di chiudere al settimo posto e, dunque, avere subito un match point nei play in per arrivare alla seconda fase dell’eliminazione diretta.

Affidarsi, però, solo alla “poca fame” del Maccabi è pericoloso per i biancorossi che dovranno giocare un match di livello, come quello visto contro la Virtus Bologna, per chiudere in bellezza la regular season e mettere nelle mani di Efes e Partizan il proprio destino.