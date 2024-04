Basket, l’Olimpia Milano si qualifica per il play-in di Eurolega se… tutte le combinazioni dell’ultima giornata

C’è un dato che più di tutti certifica la difficoltà dell’operazione play-in cui è chiamata l’Olimpia EA7 Emporio Armani Milano in Eurolega alla vigilia dell’ultima giornata. Non al Pionir, perché è occupato da altre faccende in corso di preparazione, ma alla Stark Arena, a porte chiuse e contro il Maccabi Tel Aviv.

Tale dato l’ha pubblicato su Twitter/X l’account analitico “lost gps”, che quantifica le possibilità di decimo posto degli uomini di Ettore Messina in una sola, spietata percentuale: 2%. Tutto il discorso, si può ben dire, passa dalla capitale serba per tre ordini di ragioni.

Innanzitutto, l’Olimpia deve vincere contro il Maccabi. E questa è la condizione primaria. Ma non solo: il club milanese deve anche sperare che in Anadolu Efes-Stella Rossa, che si gioca mezz’ora prima, i biancorossi, già eliminati da tempo, piazzino un clamoroso colpo contro i turchi.

Non solo: ci sarà anche da attendere il venerdì, perché anche il Partizan (a sua volta in lotta per andare al play-in) dovrebbe uscire sconfitto dalle mura amiche contro il già estromesso Valencia. Un’operazione, in pratica, dai contorni decisamente irreali su tutta la linea.

OLIMPIA MILANO QUALIFICATA AI PLAY-IN SE…

Vince e perdono Stella Rossa e Partizan

OLIMPIA MILANO FUORI DAI PLAY-IN SE…