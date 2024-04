LIVE F1, GP Giappone 2024 in DIRETTA: Sainz punta al podio, Leclerc per la rimonta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara valevole per il Gran Premio del Giappone, quarto appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1.

Nelle qualifiche la Red Bull è tornata a mostrare il suo strapotere con una splendida doppietta targata Verstappen-Perez. L’olandese è sceso in pista con la volontà di cercare di demolire la concorrenza dopo il difficile weekend in Australia che l’ha visto tornare a casa con zero punti: l’olandese ci è riuscito in parte, perché il suo compagno di scuderia gli è rimasto sempre vicino a differenza di altre occasioni. Verstappen ha vinto nelle ultime due occasioni in Giappone, ma stavolta non sarà scontato, perché altri piloti hanno lavorato bene sul passo gara.

In particolare la Ferrari ha dato dei buoni riscontri nelle prove libere sul passo: Sainz partendo dalla seconda fila può puntare a riconfermarsi sul podio, più difficile sarà per Leclerc che scatterà dall’ottava casella appena dietro a Hamilton, ma anche il monegasco potrà fare una buona gara, specie se aiutato da una buona partenza. In generale la McLaren sembra ancora competitiva in questo contesto, così come la Mercedes appare rediviva dopo un inizio da incubo. In mezzo al mazzo c’è l’immarcescibile Alonso.

Gara che scatterà alle 7.00 ora italiana.