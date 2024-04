F1, Carlos Sainz: “Un grande risultato. Non mi aspettavo di risalire così bene nel finale con le hard”

Carlos Sainz sa di avere fatto il massimo concludendo in terza posizione il Gran Premio del Giappone, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sullo splendido tracciato di Suzuka il pilota spagnolo ha saputo portare sul podio la Ferrari dopo una gara solida nella quale la gestione degli pneumatici ha fatto la differenza.

Nelle battute conclusive, infatti, le sue gomme hard fresche hanno dato modo al nativo di Madrid di avere la meglio di Charles Leclerc nel confronto diretto in casa Maranello, con il monegasco che si è reso protagonista di una gara eccellente, chiudendola con un pit-stop in meno degli avversari. Davanti, nuovamente, le due Red Bull con Max Verstappen che è partito al comando e ha preceduto comodamente Sergio Perez.

Al termine della gara del “Sol levante”, il pilota della scuderia di Maranello ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito sotto il podio, oggi condotte da Mark Webber: “Abbiamo fatto una buona gara. Onestamente sono contento del risultato visto quanto è stato complicato oggi in pista per colpa del degrado delle gomme. Per esempio, però, quando sono tornate le nuvole, togliendo un po’ del caldo che c’era in precedenza, il degrado è sceso tantissimo e per qualche minuto ho pensato di azzardare la strategia con una sola sosta. Ho confermato le due soste, quindi ho dovuto superare Lando Norris nel finale, poi Charles”.

Una seconda parte di gara che ha visto brillare Carlos Sainz grazie alla strategia ed ai sorpassi nelle battute conclusive: “Onestamente pensavo che fosse possibile, ma temevo sarebbe stato molto più complicato risalire fino al quarto e addirittura terzo posto. Passare le Mercedes, per esempio, non è stato facile. C’era bisogno di un grande vantaggio a livello di ritmo per avvicinarmi a Lando Norris ma ci sono riuscito. Con le gomme hard andavo forte e mi piace come quella mescola mi dia fiducia per spingere al massimo”.

Prossimo appuntamento in Cina. Cosa ci sarà da aspettarsi? “Sarà un weekend non semplice per tutti anche perchè non andiamo a Shanghai dal 2019 per cui nessuno ha dati. Ci sarà anche la Sprint Race, per cui una difficoltà ulteriore da gestire. Sarà una bella sfida. Noi andiamo forte e vogliamo continuare a spingere”.