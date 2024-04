A che ora la F1 su TV8 oggi: programma gara in chiaro GP Giappone 2024, streaming, differita

Il Gran Premio del Giappone 2024 di Formula 1 si disputerà nella giornata di domenica 7 aprile. La quarta gara del Mondiale prenderà il via alle ore 7.00 italiane.

Sarà la trentottesima edizione dell’appuntamento, la trentaquattresima nel contesto di Suzuka, dove è gareggiato per la prima volta nel 1987. Quattro volte si è invece corso nell’autodromo del Fuji, ma si è trattato di parentesi estemporanee limitate agli anni ’70 e al principio del XXI secolo.

Va rimarcata l’inusuale collocazione primaverile. Ragioni logistiche, e il perenne rischio di tifoni sul finire dell’estate e l’inizio dell’autunno, hanno spinto allo spostamento della data. Dunque, come seguire la gara nipponica in TV?

PROGRAMMA TV8 – GP GIAPPONE 2024

Ore 14.00 – DIFFERITA su TV8 (125 Sky e 8 DT)

PALINSESTO GP GIAPPONE F1 OGGI

(7 APRILE 2024)

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, il Gran Premio del Giappone.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta la gara di Suzuka. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento nipponico potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara in differita, al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio del Giappone, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

DIRETTE SKY SPORT F1 – GP GIAPPONE 2024

Ore 7.00 – GARA su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213)

REPLICHE SKY SPORT F1 – GP GIAPPONE 2024

La gara sarà riproposte più volte su Sky Sport F1 (207).

Le repliche sono programmate alle ore 10:00, 14:00, 16.00, 19.00, 22.00 di domenica.

Dopodiché, dalla notte di domenica, la gara sarà ritrasmessa a ciclo continuo anche nei giorni seguenti.