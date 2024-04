F1, Max Verstappen: “Una bella vittoria dopo il ritiro in Australia. Abbiamo fatto tutto bene”

La risposta che ci si attendeva. Max Verstappen ha trionfato nel GP del Giappone, quarto appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Dopo aver ottenuto la pole-position, il tre-volte campione del mondo e attuale leader del campionato ha dato conferma della sua velocità a Suzuka, dominando dal primo all’ultimo giro e venendo inquadrato dalle telecamere solo al via e quando ha tagliato il traguardo dell’ultimo giro. Per lui anche la tornata più veloce della corsa e la terza affermazione consecutiva sull’Ottovolante nipponico.

Alle spalle di Verstappen si sono classificati il messicano Sergio Perez, altro alfiere della scuderia di Milton Keynes, e lo spagnolo Carlos Sainz che, dopo aver vinto in Australia, ha espresso la propria competitività con la Ferrari. Grande rimonta per l’altra Rossa del monegasco Charles Leclerc, quarto al termine dopo essere partito ottavo.

Un modo ideale per Max di cancellare il ritiro dell’Albert Park di Melbourne: “Una gara eccellente. Mantenuta la testa in partenza, la macchina mi ha dato sensazioni sempre migliori e abbiamo fatto tutto bene. Ci siamo messi alle spalle il contrattempo dell’Australia e vincere in Giappone è speciale“, le parole di Verstappen.

Tra due settimane si gareggerà in Cina e si tratta di un ritorno dopo quanto accaduto anche a causa della pandemia. Sarà un fine-settimana particolare anche per la presenza della Sprint Race che potrebbe scombinare le carte: “Sarà un appuntamento frenetico per il cambiamento di format e anche perché non corriamo su quel tracciato da un po’ di tempo. Una sfida interessante“, ha concluso l’olandese.