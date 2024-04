F1, GP Giappone 2024: numeri, statistiche, curiosità. La somma di “Hamilton + Verstappen”? Fa “Schumacher”!

Il quarto dei ventiquattro atti che compongono il Mondiale di Formula Uno 2024 andrà in scena nel fine settimana del 5-7 aprile a Suzuka, dove si disputerà la 38ma edizione iridata del Gran Premio del Giappone. Sarà però, a suo modo, una novità assoluta. Mai si è corso nel Paese del Sol Levante in primavera.

Inizialmente si faceva tappa in terra nipponica tra fine ottobre e inizio novembre. Nel XXI secolo si sono leggermente anticipati i tempi, trasferendo la gara tra fine settembre e inizio ottobre. Non certo una mossa geniale, considerando come si sia andati a collidere con la cosiddetta “stagione dei tifoni”. Non a caso, i GP del Giappone funestati dal maltempo si sono moltiplicati.

Per il 2024 si è pertanto pragmaticamente deciso di trasferire l’appuntamento in un periodo dell’anno più propizio. Non è comunque un’anomalia tout-court se ci riferiamo a Suzuka in sé. L’autodromo giapponese, in passato, ospitava il Motomondiale proprio in aprile. In un certo senso, la F1 eredita quanto veniva mandato in scena dal campionato iridato a due ruote.

I NUMERI DEL GP DI GIAPPONE

Pilota con più vittorie: Michael SCHUMACHER (6)

Il tedesco ha trionfato nel 1995, 1997, 2000, 2001, 2002 e 2004. È peraltro l’unico a poter vantare tre affermazioni consecutive.

Pilota con più pole position: Michael SCHUMACHER (8)

Il teutonico è partito davanti a tutti nel 1994, 1995, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004. Ovviamente il filotto di 5 pole consecutive è record relativamente al Giappone.

Piloti in attività con almeno una vittoria a Suzuka.

4 – HAMILTON Lewis (2014, 2015, 2017, 2018)

2 – VERSTAPPEN Max (2022, 2023)

1 – ALONSO Fernando (2006)

1 – BOTTAS Valtteri (2019)

Hamilton e Alonso vantano per un ulteriore successo in Giappone, essendosi imposti al Fuji rispettivamente nel 2007 e nel 2008.

Piloti in attività con almeno una pole position a Suzuka.

2 – HAMILTON Lewis (2017, 2018)

2 – VERSTAPPEN Max (2022, 2023)

Hamilton ha però ottenuto quattro pole in Giappone, essendo scattato per due volte davanti a tutti anche al Fuji.

Piloti in attività già saliti sul podio di Suzuka.

7 (4-0-3) – HAMILTON Lewis

5 (2-2-1) – VERSTAPPEN Max

4 (1-1-2) – ALONSO Fernando

2 (1-1-0) – BOTTAS Valtteri

1 (0-1-0) – PEREZ Sergio

1 (0-1-0) – NORRIS Lando

1 (0-0-1) – RICCIARDO Daniel

1 (0-0-1) – LECLERC Charles

1 (0-0-1) – PIASTRI Oscar

A questi dati, relativi appunto alla sola Suzuka, bisogna aggiungere una vittoria per Hamilton e Alonso, raccolta al Fuji.

Team con più vittorie: MCLAREN e FERRARI (7)

Il team di Woking si è imposto con Ayrton Senna (1988, 1993), Gerhard Berger (1991), Mika Häkkinen (1998, 1999), Kimi Räikkönen (2005) e Jenson Button (2011).

La Scuderia di Maranello ha primeggiato con Gerhard Berger (1987), Michael Schumacher (1997, 2000, 2001, 2002, 2004) e Rubens Barrichello (2003).

La McLaren può però fregiarsi di due affermazioni ottenute al Fuji (1977 con James Hunt e 2007 con Lewis Hamilton), contesto dove invece la Ferrari non ha mai primeggiato.

Team con più pole position: FERRARI (10)

La Scuderia di Maranello è stata la più rapida in qualifica con Gerhard Berger (1987), Michael Schumacher (1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004), Rubens Barrichello (2003), Felipe Massa (2006) e Sebastian Vettel (2019).

Team in griglia con vittorie a Suzuka.

7 – McLaren

7 – Ferrari

6 – Mercedes

6 – Red Bull

3 – Williams

Team in griglia con pole position a Suzuka.

10 – Ferrari

7 – Red Bull

5 – Mercedes

4 – McLaren

4 – Williams

INCIDENZA DELLE QUALIFICHE

Su 33 GP disputati a Suzuka…

– In 17 occasioni (51,5%) il vincitore è partito dalla pole position.

– In 28 occasioni (84,8%) il vincitore è partito dalla prima fila.

– Il pilota peggio qualificato capace di vincere a Suzuka è stato Kimi Räikkönen, scattato dal 17° posto nel 2005.

PILOTI VINCENTI CON PIU’ TEAM

BERGER Gerhard

Ferrari (1987); McLaren (1991)

SCHUMACHER Michael

Benetton (95); Ferrari (97, 2000, 01, 02, 04)

– Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio del Giappone con due team differenti, ma non sullo stesso tracciato. Il britannico si è imposto con la McLaren al Fuji nel 2007 per poi trionfare con la Mercedes a Suzuka nel 2014, 2015, 2017 e 2018.

EXTRA

– Lewis Hamilton e Fernando Alonso possono, appunto, vantarsi di aver vinto il Gran Premio di Giappone su due tracciati diversi.