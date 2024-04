F1, GP Giappone 2024: risultati e classifica FP2. Oscar Piastri svetta sul bagnato, 3° Leclerc e Verstappen non gira

Definiti risultati e classifica della FP2 del GP del Giappone, quarto appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito celebre di Suzuka piloti e team hanno lavorato per estrarre il meglio dalla propria monoposto e trovare la messa a punto ideale per le qualifiche di domani e la gara domenicale. Un tracciato impegnativo quello nipponico, in cui soprattutto l’aerodinamica è particolarmente sollecitata.

Lungo i curvoni veloci dell’Ottovolante giapponese, le monoposto sono state chiamate a mostrare grande efficienza e capacità di avere carico in percorrenza, tenuto conto anche dei dati a disposizione dal simulatore. Ci si approcciava al fine settimana con la domanda: cosa farà la Ferrari? La Rossa viene dalla domenica trionfale di Melbourne (Australia), con la doppietta Sainz-Leclerc, ma la pista dell’Albert Park è altra cosa rispetto a quella asiatica.

L’anno passato la Rossa aveva sofferto moltissimo soprattutto nel primo settore, quello del celebre “Snake”, dove bisogna avere un anteriore particolarmente stabile e in cui il pilota deve avere tantissima fiducia nella macchina per essere veloce nei rapidi cambi di direzione. Da questo punto di vista ci si aspettava e ci si aspetta una reazione della Red Bull. Il ritiro di Melbourne dell’olandese Max Verstappen non faceva parte dei piani e l’olandese vuole riscattarsi.

Turno abbastanza inutile, visto l’arrivo della pioggia. Il migliore è stato è stato l’australiano della McLaren, Oscar Piastri, con il crono di 1:34.725 a precedere il britannico Lewis Hamilton (Mercedes) di 0.501 e la Rossa del monegasco Charles Leclerc, distanziato a 4.035.

RISULTATI E CLASSIFICA FP2 GP GIAPPONE F1 2024

1 Oscar PIASTRI McLaren1:34.725 2

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.501 2

3 Charles LECLERC Ferrari+4.035 1

4 Yuki TSUNODA RB+6.221 2

5 Daniel RICCIARDO RB+7.188 3

6 Lando NORRIS McLaren+10.252 1

7 Carlos SAINZ Ferrari+17.854 1

8 Alexander ALBON Williams+29.096 3

9 Guanyu ZHOU Kick Sauber- – 5

10 Valtteri BOTTAS Kick Sauber- – 5

11 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team- – 2

12 Nico HULKENBERG Haas F1 Team- – 2

13 Esteban OCON Alpine- – 1

14 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing- – – –

15 Logan SARGEANT Williams- – – –

16 Pierre GASLY Alpine- – – –

17 Sergio PEREZ Red Bull Racing- – – –

18 Fernando ALONSO Aston Martin- – – –

19 Lance STROLL Aston Martin- – – –

20 George RUSSELL Mercedes- – – –