F1, a che ora le prove libere del GP del Giappone 2024 in tv: programma, streaming, guida Sky e TV8

Siamo ormai ai nastri di partenza dell’attesissimo fine settimana del Gran Premio del Giappone, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sullo splendido e difficilissimo circuito di Suzuka assisteremo a un venerdì di estrema importanza che ci inizierà a fare capire se quanto visto in Australia sarà stato un caso, o meno.

La prima sessione di prove libere scatterà alle ore 04.30 italiane, la seconda alle ore 08.00. Una pista molto particolare quella nipponica. Sul layout asiatico le vetture saranno messe a dura prova, essendo molto esigente sia dal punto di vista aerodinamico e meccanico. Per questo, l’Ottovolante giapponese sarà probante per comprendere la bontà della SF-24, come del resto delle altre monoposto. Di sicuro, le motivazioni per il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz saranno molte.

Vedremo quale sarà la reazione di Red Bull e dell’olandese Max Verstappen. Il neerlandese, campione del mondo in carica e leader della classifica generale, è reduce dal ritiro nella gara australiana. Un problema tecnico l’ha costretto ad alzare bandiera bianca prima del tempo. In questo contesto, interessante sarà capire se ci sarà una Mercedes competitiva.

Come seguire l’evento in tv? Il venerdì del Gran Premio del Giappone, quarto appuntamento del Mondiale 2024 di F1, sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGO e su NOW. Su TV8, invece, non saranno disponibili in chiaro le prove libere, nemmeno in differita. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali per la tre-giorni nipponica.

PROGRAMMA GP GIAPPONE F1 2024 (orari italiani)

Venerdì 5 aprile

Ore 4.30-5.30, Prove libere 1

Ore 8.00-9.00, Prove libere 2

PROGRAMMA GP GIAPPONE F1 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); prevista differita delle qualifiche e della gara su TV8.

Diretta streaming: SkyGO e NOW

Diretta testuale: OA Sport