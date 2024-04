Matteo Berrettini torna in top100! Dove può arrivare in classifica se vince la finale a Marrakech

Nel torneo ATP 250 in corso a Marrakech, in Marocco, Matteo Berrettini ha sconfitto nel penultimo atto l’argentino Mariano Navone e si è guadagnato l’accesso in finale, dove domani affronterà, non prima delle ore 16.00 italiane, l’iberico Roberto Carballes Baena.

Berrettini, grazie a questo successo rientra virtualmente in top 100: l’azzurro era 135° a quota 470 lunedì scorso, ma con i 165 punti conquistati fino ad oggi si porta al 95° posto virtuale, dal momento che non avrà punti da scartare lunedì 8 aprile.

La scalata di Berrettini, però, non è ancora finita: il match di domani metterà in palio altri 85 punti che, in caso di successo, porterebbero l’azzurro a quota 720, e così in caso di vittoria finale nel torneo, il tennista italiano salirebbe addirittura al numero 84 del mondo.

RANKING ATP MATTEO BERRETTINI 8 APRILE

Ranking lunedì 1° aprile: 470, 135° posto.

Punti da scartare lunedì 8 aprile: 0.

Punti da incamerare lunedì 8 aprile: quelli di Marrakech (al momento 165).

Ranking con il passaggio in finale: 635 punti, 95° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria finale: 720 punti, 84° posto virtuale.