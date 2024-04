VIDEO Berrettini-Navone 2-1, la sintesi della semifinale a Marrakech: vittoria in rimonta

Matteo Berrettini è in finale a Marrakech. Il tennista romano ha battuto in tre set, in due ore e tre quarti, l’argentino Mariano Navone, finalista del torneo di Rio de Janeiro, con il punteggio di 6-7 6-3 6-2 e tornando in top 100 mondiale.

Una partita difficile, che nel primo set poteva svoltare sin da subito in favore dell’azzurro, che invece paga un momento di down e si ritrova sotto di un break. Matteo riesce a recuperarlo, ma nel tiebreak un errore lo mette di nuovo ad inseguire e l’argentino non trema.

Dal secondo set in poi però le cose cambiano, con Berrettini che riesce ad essere sempre più concreto e a capire come far male Navone, grazie all’aiuto del servizio. Con le unghie e con i denti, al termine di game lunghissimi, riesce piano piano a scavare il solco e a vincere la partita, potendosi giocare domani il torneo con Roberto Carballes Baena.