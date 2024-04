Quanti soldi ha guadagnato Matteo Berrettini con la finale a Marrakech? E se vince il torneo… Montepremi e cifre

Matteo Berrettini si è qualificato alla finale del torneo ATP 250 di Marrakech. Il tennista italiano ha sconfitto l’argentino Mariano Navone in tre set con una grandiosa rimonta e domani tornerà sulla terra rossa della località marocchina per fronteggiare lo spagnolo Roberto Carballes Baena. Il romano è tornato di prepotenza nella top-100 del ranking ATP e ora cercherà di alzare al cielo il trofeo per portarsi in prossimità della top-80 mondiale. Siamo di fronte a un grandissimo ritorno dell’azzurro, dopo sei mesi di inattività agonistica per infortunio e le recenti sconfitte rimediate nella finale del Challenger di Miami e al primo turno del Masters 1000 di Miami.

Il finalista di Wimbledon, che sul mattone tritato nordafricano aveva già battuto il kazako Alexander Shevchenko, lo spagnolo Jaume Munar e Lorenzo Sonego, si è così meritato la possibilità di disputare il tredicesimo atto conclusivo della propria carriera: ne ha vinti sette, gli ultimi due sull’erba del Queen’s e di Stoccarda nel 2022, ne ha perse cinque (l’ultima sul cemento di Napoli due anni fa). I due giocatori si sono fronteggiati tre volte: l’azzurro vinse nel 2019 agli ottavi di San Pietroburgo e nel 2022 agli ottavi di Napoli, l’iberico agli ottavi di Firenze nel 2022.

Questo è per quanto concerne la parte agonistica, ma c’è chiaramente anche un interessante risvolto sotto il profilo economico. Quanti soldi ha guadagnato Matteo Berrettini con la finale a Marrakech? Il montepremi è pari a 51.400 dollari statunitensi (circa 47.300 euro). Nel caso di vittoria l’assegno verrebbe ritoccato in 88.125 dollari (circa 81.200 euro).

