Berrettini-Carballes Baena, a che ora la finale dell’ATP di Marrakech: dove vederla in tv e streaming

Sarà la giornata della finale quella di domani nell’ATP 250 di Marrakech, in Marocco: Matteo Berrettini, in tabellone con il ranking protetto, affronterà l’iberico Roberto Carballes Baena nell’ultimo atto sulla terra battuta outdoor.

Si giocherà sul Centrale a partire dalle 16.00 italiane: si tratterà del quarto confronto tra i due, con Berrettini in vantaggio per 2-1. L’azzurro ha vinto a San Pietroburgo nel 2019 ed a Napoli nel 2022, mentre lo spagnolo ha avuto la meglio a Firenze, sempre nel 2022.

La diretta tv della finale del torneo ATP di Marrakech 2024 di tennis sarà affidata a Sky Sport Max e Sky Sport 258, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, Now e Tennis TV, infine per quanto riguarda la diretta live testuale, questa sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO ATP MARRAKECH 2024

Domenica 7 aprile – Center Court

Dalle ore 16.00 italiane

Matteo Berrettini (Italia, PR) – Roberto Carballes Baena (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Max e Sky Sport 258

