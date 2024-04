GTWC Europe, BMW si impone al Paul Ricard su Lamborghini. Top5 per Rossi

Max Hesse/Dan Harper/Augusto Farfus si impone nella prima prova del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup al Paul Ricard. L’equipaggio #998 di ROWE Racing e BMW festeggia precedendo all’arrivo Matteo Cairoli/Mirko Bortolotti /Andrea Caldarelli (Iron Lynx Lamborghini #63) e Jules Gounon/Fabian Schiller/Luca Stolz (Mercedes-AMG Team GetSpeed #2). Top5 per la BMW M4 GT3 #46 di Maxime Martin/Raffaele Marciello/Valentino Rossi.

La prima parte di gara è stata più che mai concitata con l’intervento di tre Safety Car per dei problemi in pista. Il più significativo è stato sicuramente il terzo con il ritiro della BMW M4 GT3 #32 di WRT affidata a Charles Weerts dopo un contatto nel primo settore del tracciato con la Ferrari 296 GT3 #51 di Alessio Rovera.

Mirko Bortolotti (Iron Lynx Lamborghini #63) e Ayhancan Güven (Schumacher CLRT Porsche #22) hanno tenuto la prima e la seconda piazza durante i primi sessanta minuti virtualmente davanti a Augusto Farfus (ROWE Racing BMW #998) ed a Maxime Martin (WRT BMW #46).

Andrea Caldarelli ha provato a continuare quanto fatto da Bortolotti nella parte centrale della manifestazione, l’ex campione della categoria ha tenuto il primato anche grazie ad un problema per Dorian Boccolacci. La Porsche #22 ha infatti perso terreno dopo 1h di battaglia in seguito ad un errore ai box che puntualmente è stato sanzionato (un cavo era rimasto agganciato alla vettura teutonica dopo la ripartenza dal garage).

Top10 provvisoria, invece, per la BMW M4 GT3 #46 con Valentino Rossi al volante. La leggenda del Motomondiale ha ceduto qualche posizione alla ripartenza, il ‘Dottore’ ha saputo in ogni caso restare nella prima parte dello schieramento prima di cedere il volante a Raffaele Marciello.

A 1h e 20 dalla conclusione la Lamborghini #63 di Iron Lynx ha ceduto il primato alla BMW #998 di ROWE Racing. Andrea Caldarelli si è inchinato a Dan Harper, l’italiano ha tentato in tutti i modi a resistere al campione in carica del British GT Championship.

L’ultima ora non ha modificato le carte in tavola con Max Hesse che ha respinto il ritorno di Matteo Cairoli. Il tedesco pilota ufficiale BMW Motorsport ha respinto il comasco ex vincitore della 24h del Nuerburgring, la coppia ha concluso con margine sulla Mercedes #2 schierata dal team GetSpeed.

Rutronik Racing Porsche #96 ha completato in quarta piazza davanti alla BMW M4 GT3 #46 di Valentino Rossi. Raffaele Marciello è stato velocissimo nel finale a risalire fino alla Top5, l’italiano e lo svizzero iniziano al meglio la stagione in compagnia del sempre competitivo Maxime Martin.

Tresor Attempto Racing Audi #99, Comtoyou Racing Aston #7, Pure Rxcing Porsche #911, AF Corse Ferrari #51 e Proton Competition Ford #64 chiudono nell’ordine la prima metà dello schieramento dopo tre intense ore di bagarre in quel di Le Castellet.

Prossimo evento del GTWC Europe a Brands Hatch per la prima prova Sprint della stagione. L’Endurance Cup, invece, tornerà protagonista a giugno per il centenario della 24h di Spa, round nuovamente valido anche per l’Intercontinental GT Challenge.