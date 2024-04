Finlandia-Italia calcio femminile, Qualificazioni Europei 2025: programma, orari, tv, streaming

Italia, non ti fermare. Dopo la brillante e per certi versi inaspettata vittoria a Cosenza contro la corazzata Olanda, la Nazionale di calcio femminile affronterà domani, martedì 9 aprile (calcio d’inizio alle 18:15 italiane) la Finlandia in occasione del secondo incontro valido per le Qualificazioni ai Campionati Europei 2025.

Un match di fondamentale importanza per le azzurre che, forti del successo inaugurale, andranno a caccia della seconda vittoria consecutiva del raggruppamento 1 della Lega A, in attesa del delicato incontro tra Olanda e Norvegia, compagine quest’ultima che ha sconfitto proprio la Finlandia con il risultato rotondo di 4-0.

Dodici i precedenti tra l’Italia e la Finlandia, tra cui spiccano sei pareggi, cinque vittorie e una sola sconfitta. I favori del pronostico pendono dalla parte delle ragazze seguite da Andrea Soncin, ma nel calcio (così come in tutti gli altri sport), nulla può essere dato per scontato.

La partita tra Finlandia e Italia, in programma martedì 9 aprile (ore 18.15 italiane) e valida per le qualificazioni agli Europei 2025 di calcio femminile, sarà trasmessa in diretta televisiva da Rai 2 HD; mentre in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà come di consueto la DIRETTA LIVE testuale del match.

FINLANDIA-ITALIA QUALIFICAZIONI EUROPEI CALCIO FEMMINILE 2025

Martedì 9 aprile

Ore 18.15 Finlandia vs Italia a Helsinki – Diretta tv su Rai 2 HD.

Diretta tv: Rai 2 HD

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport