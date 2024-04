Calcio femminile, Italia con la mentalità giusta contro l’Olanda: vittoria importante per la qualificazioni agli Europei 2025

Ci si chiedeva che Italia ci sarebbe stata nella prima partita delle qualificazioni agli Europei 2025 di calcio femminile. In un format che riserverà l’accesso diretto alle prime due di ciascun girone, se non si vorrà passare dalle “Forche caudine” degli spareggi, ogni punto ha un peso specifico rilevante ed ecco che l’affermazione di ieri al ‘San Vito-Gigi Marulla’ di Cosenza contro l’Olanda, principale favorita per il primato del raggruppamento, è molto significativa.

Davanti agli oltre 4000 spettatori le ragazze allenate da Andrea Soncin hanno confermato quanto di buono si era notato nel corso della Nations League, citando il pareggio in Svezia, con le scandinave a impattare a pochissimo dalla conclusione, e la vittoria in Spagna contro le campionesse del mondo in carica. La partita disputata ieri contro le olandesi è in scia alle prestazioni recenti.

Le nostre portacolori sono scese in campo con la mentalità giusta, pressando alto, colpendo al momento giusto e soffrendo quando le avversarie hanno cercato di recuperare. “Tutte per una e una per tutte” è un po’ il mantra della formazione di Soncin, vittoriosa 2-0 grazie alle reti di Valentina Giacinti nel primo tempo, top scorer sotto la gestione del tecnico nostrano, e di Agnese Bonfantini nella ripresa, brava a leggere la situazione e a ribadire in rete un tiro-cross di Michela Cambiaghi.

Le azzurre, dunque, hanno saputo interpretare tutte le fasi del gioco al meglio, concedendo poco all’Olanda, orfana di Vivianne Miedema (115 presenze e 95 reti in Nazionale, 4 reti nei 3 confronti disputati con l’Italia) per via di un nuovo infortunio. Senza la stella dell’Arsenal l’azione della squadra di Andries Jonker non ha trovato sbocchi e la velocità della giocatrice della Juventus, Lineth Beerensteyn, non ha inciso come ci si sarebbe aspettati.

È maturata, quindi, la seconda vittoria negli ultimi 20 anni contro le tulipane, ricordando l’unico successo nel 2021 in amichevole. Il modo migliore per affrontare la trasferta di Helsinki (martedì 9 aprile) e sfidare la Finlandia sul proprio campo con l’obiettivo di vincere.