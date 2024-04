F1 oggi in tv, GP Cina 2024: orari Sprint e qualifiche, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, sabato 20 aprile, seconda giornata del fine-settimana del GP della Cina, quinta tappa del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di Shanghai, assisteremo a un day-2 particolarmente intenso nel quale le squadre e i piloti dovranno essere pronti a ogni eventualità. Un programma che prevede la Sprint Race e a seguire le qualifiche.

Un format particolare in cui ieri sono andate in scena le Sprint Qualifying. Un time-attack che si è tenuto su pista bagnata e favorevole alla McLaren del britannico Lando Norris, che ha preceduto la Mercedes dell’altro britannico Lewis Hamilton e l’Aston Martin dello spagnolo Fernando Alonso. Solo quarta la Red Bull dell’olandese Max Verstappen e deludente le due Ferrari: quinto l’iberico Carlos Sainz e settimo il monegasco Charles Leclerc.

La Rossa si augura quest’oggi di avere condizioni d’asciutto per rimontare nella Sprint e lanciare il guanto di sfida in vista delle qualifiche menzionate, che andranno a definire lo schieramento del GP domenicale. Da capire l’evoluzione del meteo e come il tanto discusso asfalto di Shanghai andrà a incidere sul degrado delle gomme Pirelli.

La seconda giornata del week end del GP della Cina, quinto appuntamento del Mondiale 2024 di F1, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW. È prevista la trasmissione in chiaro in diretta su TV8 e su TV8.it esclusivamente della Sprint Race, mentre le qualifiche saranno coperte in differita dall’emittente citata. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di questo day-2.

CALENDARIO GP CINA F1 2024

Sabato 20 aprile (orari italiani)

Ore 5.00 F1, Sprint – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213) e su TV8

Ore 9.00 F1, Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213)

PROGRAMMA GP CINA F1 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); TV8 trasmetterà in chiaro in diretta solo la Sprint Race, mentre le qualifiche saranno trasmesse in differita dal canale in questione.

Diretta streaming: SkyGo e NOW; è prevista la copertura in chiaro in diretta su TV8.it esclusivamente della Sprint Race, mentre le qualifiche saranno trasmesse in differita dall’emittente citata.

Diretta testuale: OA Sport

PROGRAMMA TV8

Sabato 20 aprile (orari italiani)

Ore 5.00 F1, Sprint – Diretta in chiaro

Ore 10.20 F1, Sprint – Differita in chiaro

Ore 11.55 F1, Qualifiche – Differita in chiaro