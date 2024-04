F1, GP Cina 2024: risultati e classifica FP1. Stroll chiude in testa. Ferrari al momento lontane

Si è appena conclusa la prima e unica sessione di prove libere valida per il GP della Cina, quinto appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. Sul tracciato di Shanghai, che torna nel calendario dopo cinque anni di assenza, a piazzarsi in testa alla classifica è stato un sorprendente Lance Stroll.

Il pilota in forza all’Aston Martin ha trovato il miglior giro proprio nelle battute finali della sessione, segnando un crono di 1:36.302, con cui ha preceduto la McLaren di Oscar Piastri, secondo a +0.327, e la Red Bull di Max Verstappen, terzo a +0.358 dopo non essere riuscito a migliorarsi all’ultimo tentativo disponibile.

Sessione di difficile lettura per la Ferrari che, per scelta, ha preferito utilizzare un solo treno di gomme rosse, chiudendo così con il tredicesimo posto di Charles Leclerc (+1.788) e il quattordicesimo di Carlos Sainz (+1.982). Brutto segmento per la Mercedes che non ha trovato la quadra con George Russell e Lewis Hamilto che gravitano rispettivamente al diciassettesimo e al diciottesimo posto con +2.504 e +2.537.

Di seguito i risultati completi delle prove libere del GP della Cina.

GP CINA: RISULTATI E CLASSIFICA FP1

1 Lance STROLL1:36.302 3

2 Oscar PIASTRI+0.327 5

3 Max VERSTAPPEN+0.358 4

4 Sergio PEREZ+0.388 4

5 Nico HULKENBERG+0.799 3

6 Kevin MAGNUSSEN+0.816 3

7 Esteban OCON+0.911 3

8 Alexander ALBON+0.927 4

9 Daniel RICCIARDO+0.936 3

10 Valtteri BOTTAS+1.228 3

11 Guanyu ZHOU +1.324 3

12 Yuki TSUNODA+1.704 3

13 Charles LECLERC+1.788 3

14 Carlos SAINZ+1.982 3

15 Logan SARGEANT+1.984 5

16 Lando NORRIS+2.328 4

17 George RUSSELL+2.504 3

18 Lewis HAMILTON+2.537 6

19 Fernando ALONSO+2.634 3

20 Pierre GASLY+2.974