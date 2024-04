F1: Stroll precede Piastri nelle libere a Shanghai. Ferrari distante, ma risparmiando le gomme

Una sessione di non semplicissima lettura per la Ferrari. Si chiude nel segno dell’incertezza l’unica prova libera valida per il GP della Cina, quinto appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1 nonché primo evento stagionale in cui andrà in scena la Sprint Race. Sul circuito di Shanghai infatti la scuderia di Maranello ha operato in modo differente rispetto alla concorrenza, Red Bull in primis, utilizzando un solo treno di gomme rosse.

Dopo essere entrati in pista per ultimi rispetto ai principali protagonisti, la casa del Cavallino Rampante ha dato dei buoni segnali fino a metà sessione, quando Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno strappato rispettivamente la prima e la seconda posizione superando la Red Bull, in pista con le gomme gialle. Tuttavia la Ferrari, che si è concentrata nel cercare l’asset perfetto per le qualifiche, non ha poi apportato altre modifiche, subendo così il ritorno dei diretti rivali.

Leclerc ha dunque terminato il segmento al tredicesimo posto (+1.788), mentre Carlos Sainz al quattordicesimo (1.982). A piazzarsi in testa è stato invece il pilota dell’Aston Martin Lance Stroll che, nei minuti finali, ha trovato il giusto guizzo fermando il crono a 1:36.302 precedendo la McLaren di Oscar Piastri, secondo a +0.327, e Max Verstappen, il quale ha cambiato la gomma da gialla a rossa, non riuscendosi però a migliorare all’ultimo giro lanciato.

Quarta posizione poi per Sergio Perez con +0.388 davanti a Nico Hulkenberg (+0.799) e Kevin Magnussen (+0.816). Chiudono la top 10 quindi Ocon (+0.927), Albon (+0.987), Ricciardo (+0.936) e Bottas (+1.228).

Sessione complicatissima infine per le Mercedes di Russell ed Hamilton, con entrambi che hanno accusato problemi di stabilità tanto da piazzarsi diciassettesimo e diciottesimo. Non bene anche Fernando Alonso, diciannovesimo. Mentre Lando Norris, sedicesimo, sembra essersi più che altro nascosto, in quanto richiamato ai box proprio nel momento in cui stava compiendo il suo giro migliore. Alle ore 9:30 scatteranno le attese qualifiche della Sprint Race.

LA CLASSIFICA DELLA SESSIONE

1 Lance STROLL1:36.302 3

2 Oscar PIASTRI+0.327 5

3 Max VERSTAPPEN+0.358 4

4 Sergio PEREZ+0.388 4

5 Nico HULKENBERG+0.799 3

6 Kevin MAGNUSSEN+0.816 3

7 Esteban OCON+0.911 3

8 Alexander ALBON+0.927 4

9 Daniel RICCIARDO+0.936 3

10 Valtteri BOTTAS+1.228 3

11 Guanyu ZHOU +1.324 3

12 Yuki TSUNODA+1.704 3

13 Charles LECLERC+1.788 3

14 Carlos SAINZ+1.982 3

15 Logan SARGEANT+1.984 5

16 Lando NORRIS+2.328 4

17 George RUSSELL+2.504 3

18 Lewis HAMILTON+2.537 6

19 Fernando ALONSO+2.634 3

20 Pierre GASLY+2.974