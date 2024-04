F1, George Russell: “Qualifiche complicate, domani possiamo lottare per il podio”

George Russell non ha troppa voglia di sorridere al termine delle qualifiche del Gran Premio della Cina, quinto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato di Shanghai la Red Bull si è confermata assolutamente dominante con Max Verstappen e Sergio Perez che hanno monopolizzato la prima fila. Alle loro spalle molto più equilibrio.

Il tre volte campione del mondo ha messo a segno un ottimo 1:33.660 con 322 millesimi di vantaggio proprio sul compagno di team. Seconda fila con Fernando Alonso terzo a 488 millesimi e Lando Norris quarto a 505, mentre in terza troviamo Oscar Piastri quinto a 613 e Charles Leclerc sesto a 629. Settimo Carlos Sainz a 637, davanti proprio a George Russell, ottavo a 773.

Al termine delle qualifiche sulla pista cinese il pilota inglese, che ha salvato l’onore del team Mercedes (Lewis Hamilton non è andato oltre la 18a posizione) ha raccontato le sue sensazioni al sito ufficiale della scuderia di Brackley: “Le qualifiche sono state complicate. Il mio primo giro in Q2 sembrava andare molto bene, ma la bandiera rossa ci ha costretto ad abortire il tentativo. Abbiamo quindi dovuto utilizzare un altro set di gomme nuove per passare alla Q3. Senza questo, avremmo avuto due set nuovi per la parte finale delle qualifiche e il risultato sarebbe potuto essere diverso. Siamo in quella lotta tra P3 e P8 e, sfortunatamente, ci siamo trovati in fondo a quella battaglia nelle ultime gare in qualifica. Piccole differenze possono avere un impatto notevole”.

Ultima battuta sulla gara di domani: “Difficile prevedere cosa accadrà. È tutto in ballo con le vetture intorno a noi, quindi speriamo di avere il ritmo per salire nelle posizioni che contano”.