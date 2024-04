F1, dominio Red Bull nelle qualifiche a Shanghai: Verstappen in pole. Debacle Ferrari

Andate in archivio le qualifiche del quinto appuntamento del Mondiale 2024 di F1. A Shanghai (Cina), dopo la Sprint Race, è stata la volta del time-attack per definire la griglia di partenza del GP di domani. Un sabato intenso per piloti e team, costretti a resettare dopo quanto accaduto a partire dalle 05.00 italiane e a mettersi in modalità massimizzazione della prestazione sul giro secco.

DOMINIO VERSTAPPEN E RED BULL – Nulla è cambiato alla voce “n.1” perché è stato sempre Max Verstappen a terminare davanti a tutti. L’olandese della Red Bull, vittorioso nella Sprint, ha confermato il suo primato nel time-attack con il tempo di 1:33.660, ottenendo la pole-position n.5 della stagione e la n.37 della carriera. A completare la prima fila l’altra RB20 del messicano Sergio Perez, a 0.322 dal neerlandese.

DELUSIONE FERRARI – Indietro le Rosse, che hanno confermato i loro problemi nel giro secco. Il monegasco Charles Leclerc ha chiuso in sesta posizione a 0.629 e lo spagnolo Carlos Sainz in settima a 0.637, alle spalle dell’Aston Martin dell’iberico Fernando Alonso (+0.488) e delle due McLaren del britannico Lando Norris (+0.505) e dell’australiano Oscar Piastri (+0.613). Ottava piazza per la Mercedes di George Russell a 0.773 dalla vetta. Solite difficoltà per entrambi i piloti della scuderia di Maranello nel trovare la finestra d’utilizzo corretta delle gomme, perdendo molto soprattutto nel primo settore della pista. Sarà una gara in salita domani.

TESTACODA SAINZ – Nella Q2 fortunato Sainz che ha perso la macchina in uscita dall’ultima curva, impattando contro le barriere. Parte anteriore della SF-24 danneggiata, ma nulla che gli abbia impedito di ultimare il proprio lavoro.

RED FLAG Sainz dips a toe into the gravel at the final corner and goes spinning off into the barriers on the other side Carlos is okay #F1 #ChineseGP pic.twitter.com/U7mP93iWlF — Formula 1 (@F1) April 20, 2024

HAMILTON ELIMINATO NELLA Q1 – Clamoroso il riscontro di Lewis Hamilton. Secondo nella Sprint odierna, il britannico non ha trovato il modo per sfruttare le gomme con la sua Mercedes e il 18° crono è stato troppo brutto per essere vero, tenuto conto di un brutto errore all’ingresso di curva-14. Per l’asso nativo di Stevenage è stata la prima eliminazione in Q1 dal GP d’Arabia Saudita del 2022.

RISULTATI E CLASSIFICA QUALIFICHE GP CINA F1 2024

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:33.660 6

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.322 6

3 Fernando ALONSO Aston Martin+0.488 5

4 Lando NORRIS McLaren+0.505 5

5 Oscar PIASTRI McLaren+0.613 6

6 Charles LECLERC Ferrari+0.629 6

7 Carlos SAINZ Ferrari+0.637 6

8 George RUSSELL Mercedes+0.773 6

9 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.944 7

10 Valtteri BOTTAS Kick Sauber+1.005 5

11 Lance STROLL Aston Martin- – 4

12 Daniel RICCIARDO RB- – 4

13 Esteban OCON Alpine- – 5

14 Alexander ALBON Williams- – 5

15 Pierre GASLY Alpine- – 5

16 Guanyu ZHOU Kick Sauber- – 3

17 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team- – 2

18 Lewis HAMILTON Mercedes- – 2

19 Yuki TSUNODA RB- – 3

20 Logan SARGEANT Williams- – 3