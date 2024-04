F1, George Russell: “Il nostro limite le curve ad alta velocità, per domani diverse strategie”

George Russell si è piazzato al nono posto in occasione delle qualifiche del GP del Giappone, quarta tappa del Mondiale 2024 di Formula 1. Il britannico si è dovuto accontentare di un gap di +0.569 rispetto al leader Max Verstappen.

Una prova non di semplice lettura quella del pilota Mercedes, il quale in zona mista ha ammesso la grande competitività degli avversari in un tracciato dove ogni virgola può fare la differenza:

“Penso solo che siamo così vicini tra noi, quindi un decimo può fare la differenza. Sapevamo che questo circuito sarebbe stato una sfida per noi, sappiamo che il nostro limite sono le curve ad alta velocità“, ha detto il nativo di King’s Lynn.

In ultimo Russell ha aggiunto un particolare riguardo il set di gomme: “Alonso dovrebbe avere una soft-medium, mentre le Ferrari due medium. Questo significa che ci sono diverse strategie da poter mettere in atto“.