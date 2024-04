F1, prova di forza di Verstappen nelle qualifiche del GP del Giappone. 4° Sainz, delude Leclerc

Max Verstappen, pur non brillando particolarmente come in altri occasioni, sfrutta la netta superiorità della Red Bull sulla pista di Suzuka e ottiene la pole position per il Gran Premio del Giappone 2024, quarto appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Per il fenomeno olandese si tratta della 36ma partenza al palo della carriera, la quinta consecutiva e la quarta dell’anno su altrettante qualifiche disputate.

Il tre volte campione iridato ha sconfitto ancora una volta il compagno di squadra messicano Sergio Perez, che ha però trovato finalmente una grande prestazione sul giro secco avvicinandosi a 66 millesimi dalla pole e completando una prima fila tutta Red Bull che mancava dal GP inaugurale del 2023 in Bahrain. Tra gli avversari del Drink Team l’unico a limitare i danni in termini di gap è Lando Norris, terzo con la McLaren a quasi 3 decimi dalla vetta, mentre gli altri pagano circa mezzo secondo. Bilancio negativo per la Ferrari, che archivia un quarto posto con Carlos Sainz e soprattutto un ottavo con Charles Leclerc.

In Q1 Verstappen conferma una superiorità impressionante in 1’28″866 e rifila quasi 4 decimi all’Aston Martin di un ottimo Alonso, mentre seguono Perez, Leclerc, Piastri, Sainz e Norris. Eliminato a sorpresa Stroll, 16° con un gap di 8 decimi dal compagno di squadra dell’Aston Martin, che conclude anzitempo le qualifiche insieme a Gasly (Alpine), Magnussen (Haas), Sargeant (Williams) e Zhou (Sauber).

In Q2 Red Bull resta al vertice ma con meno margine sulla concorrenza, a causa di un giro imperfetto di Verstappen in 1’28″740. L’olandese precede di pochi millesimi Perez, con Hamilton che si inserisce in terza piazza a un decimo e mezzo all’ultimo tentativo con gomme soft nuove. Nessuna sorpresa in questa fase, con Leclerc che continua a faticare ma si salva risparmiando un set per l’ultima sessione. Da applausi Tsunoda, qualificato in 10ma posizione con l’AlphaTauri. Esclusi Ricciardo (AlphaTauri), Hulkenberg (Haas), Bottas (Sauber), Albon (Williams) e Ocon (Alpine).

In Q3 Verstappen ipoteca la pole position nel primo time-attack con un notevole 1’28″240, infliggendo un distacco di oltre due decimi alla McLaren di Norris e quasi 4 sull’altra Red Bull di Perez. Quarto Sainz davanti a Piastri e Hamilton, mentre Leclerc resta ai box in attesa di usare l’unico treno di gomme morbide nuove ancora a sua disposizione. I due piloti Red Bull si migliorano nell’ultimo tentativo e prenotano la prima fila in griglia, con l’olandese che si prende la pole in 1’28″197 per soli 66 millesimi sul messicano. Terzo Norris davanti a Sainz, Alonso, Piastri, Hamilton, Leclerc e Russell, poi Tsunoda 10°.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP GIAPPONE F1 2024

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:28.197 4

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.066 4

3 Lando NORRIS McLaren+0.292 5

4 Carlos SAINZ Ferrari+0.485 4

5 Fernando ALONSO Aston Martin+0.489 4

6 Oscar PIASTRI McLaren+0.563 4

7 Lewis HAMILTON Mercedes+0.569 5

8 Charles LECLERC Ferrari+0.589 4

9 George RUSSELL Mercedes+0.811 5

10 Yuki TSUNODA RB+1.216 6

11 Daniel RICCIARDO RB- – 4

12 Nico HULKENBERG Haas F1 Team- – 4

13 Valtteri BOTTAS Kick Sauber- – 4

14 Alexander ALBON Williams- – 3

15 Esteban OCON Alpine- – 4

16 Lance STROLL Aston Martin- – 2

17 Pierre GASLY Alpine- – 2

18 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team- – 3

19 Logan SARGEANT Williams- – 2

20 Guanyu ZHOU Kick Sauber- – 2