Dove arrivano in classifica Berrettini e Darderi in caso di finale a Marrakech e Houston

Giornata con due azzurri in semifinale su tre tornei ATP 250 in corso: a Marrakech, in Marocco, Matteo Berrettini sta affrontando l’argentino Mariano Navone, mentre nella serata italiana Luciano Darderi a Houston, negli USA, sfiderà il padrone di casa statunitense Frances Tiafoe.

Berrettini, in caso di successo, rientrerà virtualmente in top 100: l’azzurro, che era 135° lunedì scorso, ora è 108°, ma con i 65 punti in palio oggi si porterebbe al 96° posto e, in caso di vittoria finale nel torneo, salirebbe addirittura al numero 84 del mondo.

Darderi, invece, lunedì scorso era 72° e con l’approdo al penultimo atto ha già guadagnato 10 posizioni, scavalcando anche Flavio Cobolli, e vincendo questa sera si porterebbe al 54° posto, superando anche Lorenzo Sonego. Un successo nel torneo, infine, lo farebbe salire al numero 48 ATP.

RANKING ATP MATTEO BERRETTINI 8 APRILE

Ranking lunedì 1° aprile: 470, 135° posto.

Punti da scartare lunedì 8 aprile: 0.

Punti da incamerare lunedì 8 aprile: quelli di Marrakech (al momento 100).

Ranking con il passaggio in semifinale: 570 punti, 108° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 635 punti, 96° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria finale: 720 punti, 84° posto virtuale.

RANKING ATP LUCIANO DARDERI 8 APRILE 2024

Ranking lunedì 1° aprile: 781, 72° posto.

Punti da scartare lunedì 8 aprile: 6 (ottavi Challenger Tour 75 Punta del Este 2024, 20° torneo)

Punti da incamerare lunedì 8 aprile: quelli di Houston 2024 (al momento 100).

Ranking con il passaggio in semifinale: 875, 62° posto virtuale (sorpasso su Flavio Cobolli).

Ranking in caso di passaggio in finale: 940, 54° posto virtuale (sorpasso su Lorenzo Sonego).

Ranking in caso di vittoria finale: 1025, 48° posto virtuale.