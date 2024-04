Cosa deve fare Sinner a Montecarlo per rimanere n.2 del mondo: Alcaraz è già in agguato

Domani inizierà il tabellone principale del Masters 1000 di Montecarlo, torneo nel quale l’azzurro Jannik Sinner, testa di serie numero 2, usufruirà di un bye all’esordio, entrando in gioco direttamente ai sedicesimi, in programma tra martedì 9 e mercoledì 10 aprile.

L’azzurro, che nel ranking ATP ufficiale ha sorpassato l’iberico Carlos Alcaraz di 65 punti, 8710 contro 8645, ne scarterà la settimana prossima 360 (semifinali 2023), mentre lo spagnolo non ne perderà (saltò la scorsa edizione). Alcaraz dunque a Montecarlo ripartirà con 295 punti di vantaggio sull’italiano.

Jannik Sinner, dunque, resterà numero 2 del mondo dopo Montecarlo se vincerà il torneo, oppure se andrà in finale ed Alcaraz non andrà in semifinale, oppure se andrà in semifinale ed Alcaraz non andrà ai quarti. Con tutte le altre combinazioni lo spagnolo tornerà numero 2 del mondo.

RANKING SENZA I PUNTI DI MONTECARLO

Tra parentesi la differenza in termini di punti rispetto al ranking ufficiale

1 Novak Djokovic 9635 (-90)

2 Carlos Alcaraz 8645 (0)

3 Jannik Sinner 8350 (-360)

4 Daniil Medvedev 6985 (-180)

JANNIK SINNER RESTA NUMERO 2 SE…