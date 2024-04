Curling misto, l’Italia si arrende alla Norvegia ai Mondiali: ora è spalle al muro per i playoff

Arriva la seconda sconfitta per l’Italia ai Campionati Mondiali 2024 di curling misto, rassegna in scena sul ghiaccio di Oestersund (Svezia). Il binomio composto da Stefania Constantini e Francesco De Zanna ha infatti dovuto cedere il passo per 4-7 alla Norvegia, in un incontro complicatosi in modo determinante nel secondo end. Un ko che rischia di compromettere l’avanzata verso i playoff: da adesso in poi, infatti, non si potrà più commettere alcun passo falso.

L’inizio è positivo comunque per gli azzurri che, malgrado un primo turno giocato con qualche indecisione di troppo, marcano un punto con Constantini, autrice di una bella tripla bocciata che scaccia la trama nordica. Tuttavia la compagine norvegese sale in cattedra nella seconda ripresa, riuscendo a mettere a referto ben tre sigilli, effettuando un controsorpasso che condiziona lo svolgimento dell’intera gara.

I nostri ragazzi faticano a decollare, non andando oltre la singola unità al terzo end e subendo altri due punti nel quarto, complice Nedregotten, davvero chirurgica. Stefania e Francesco non si sbloccano, accontentandosi di un timbro nel quinto round. Sarà proprio sul parziale di 5-3 che si riaccenderanno le speranze tricolore. Nel sesto end, infatti, arriva il primo, rilevante, errore di Skalsien, che permette agli azzurri di rubare una mano da un punto che riapre i giochi. Giunti alla settima ripresa, la Norvegia torna in carreggiata, segna un punto e scappa di nuovo sul +2.

L’Italia torna con il martello in mano nell’ultimo atto, costretta agli straordinari per poter pareggiare i conti e portare la partita all’extra end. All’ultimo rilascio, però, la stone di Constantini si imbatte nella guardia piazzata dagli avversari, fattore che consente ai norvegesi di rubare la mano e terminare la disputa sul 7-4.

In virtù del risultato odierno, l’Italia resta attualmente al secondo posto con cinque vittorie e due sconfitte, situazione identica a quella di Giappone e Norvegia. Nel pomeriggio, alle 18.00, andrà in scena la sfida contro l’Estonia, fondamentale per restare in corsa verso i play-off.