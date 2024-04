Come cambia il ranking ATP degli italiani dopo Barcellona: Sinner guadagna su Alcaraz, Musetti salva la top30

In attesa delle finali dell’ATP 500 di Barcellona, degli ATP 250 di Monaco di Baviera e di Bucarest, e dei Challenger che si giocano in giro per il mondo, si può tracciare il bilancio della situazione degli italiani nel ranking ATP, che verrà ufficializzato domani, lunedì 22 aprile.

Jannik Sinner, pur avendo saltato Barcellona, ha rafforzato la seconda posizione in classifica, guadagnando 410 punti su Alcaraz, mentre scenderà al numero 29 Lorenzo Musetti, prematuramente eliminato in Catalogna. Si avvicina a lui Matteo Arnaldi, spintosi fino ai quarti in Spagna ed ora 36°.

Perde una piazza Lorenzo Sonego, che scende in 52ma posizione, mentre guadagna cinque posti Luciano Darderi, che ritocca il best ranking, entra in top 60 al 59° posto, e scavalca Flavio Cobolli, il quale invece scivola in 65ma posizione, cedendo tre piazze.

Perde 3 posizioni anche Luca Nardi, che scende all’84° posto, infine restano all’interno dei primi 100 tennisti al mondo sia Fabio Fognini, che sale al 94° posto, sia Matteo Berrettini, in risalita in 97ma posizione (una piazza guadagnata per entrambi rispetto a lunedì scorso).

RANKING ATP ITALIANI LIVE AL 21 APRILE

2 Jannik Sinner 8660

29 Lorenzo Musetti 1355

36 Matteo Arnaldi 1191

52 Lorenzo Sonego 976

59 Luciano Darderi 875

65 Flavio Cobolli 848

84 Luca Nardi 718

94 Fabio Fognini 650

97 Matteo Berrettini 630