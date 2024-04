Berrettini-Sonego in tv oggi, orario ATP Marrakech 2024: programma, canale, streaming

Oggi, venerdì 5 aprile, l’ATP25o di Marrakech sarà una sorta di “Little Italy“, considerando i tre tennisti che scenderanno in campo per i quarti di finale del torneo sulla terra rossa marocchina. Terra banco, dunque, il derby tra Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego. Una partita importante per entrambi e le ragioni sono diverse.

Il romano sta cercando di recuperare terreno dopo essere stato tanto tempo lontano dai campi per i suoi noti problemi fisici. Il ritorno sui campi è stato ottimo, con la Finale raggiunta a Phoenix, e sulla terra Berrettini ha voglia di dar seguito per avvicinarsi al meglio al clou della stagione sul rosso, ovvero gli Internazionali d’Italia a Roma e il Roland Garros.

Per il piemontese un momento un po’ diverso. La scorsa settimana è arrivata la notizia dell’interruzione del sodalizio tecnico con Gipo Arbino e, secondo quanto detto ai nostri microfoni, Fabio Colangelo dovrebbe essere il nuovo tecnico di Sonny, anche se ancora i particolari andranno definiti. Un Sonego bisogno di risultati anche per centrare l’obiettivo a Cinque Cerchi.

La partita tra Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini, valida per i quarti di finale dell'ATP250 di Marrakech, sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

BERRETTINI-SONEGO ATP MARRAKECH 2024 OGGI

Venerdì 5 aprile

Campo Centrale – Inizio dalle 13.00 italiane

R. Carballes Baena vs N. Moreno De Alboran (Q)

F. Fognini (Q) vs P. Kotov

M. Berrettini (PR) vs L. Sonego (4)

M. Navone (7) vs A. Vukic

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport