ATP Roma 2024, definite le wild-card: gli 8 italiani a cui sono state assegnate tra tabellone e qualificazioni

Con un comunicato stampa apparso sul sito ufficiale degli Internazionali d’Italia, sono state svelate le wild card assegnate per il torneo ATP Masters 1000 di Roma: 5 azzurri accedono direttamente al tabellone principale, mentre 3 ricevono il pass per giocare le qualificazioni.

Due wild card per il main draw erano state anticipate dal presidente della FITP, Angelo Binaghi, e sono state assegnate a Fabio Fognini (numero 94 ATP) e Matteo Berrettini (98), ma qualora quest’ultimo dovesse entrare direttamente in tabellone (al momento è fuori di 8 posti) il suo invito passerebbe a Stefano Napolitano (126).

Gli altri tre inviti per il main draw vanno a Matteo Gigante (139), Giulio Zeppieri (141) ed Andrea Vavassori (157), con quest’ultimo che sarà impegnato anche in doppio con Simone Bolelli. Nel tabellone cadetto wild card per Francesco Maestrelli (221), Francesco Passaro (238) e Samuel Vincent Ruggeri (258).

LE WILD CARD DELL’ATP MASTERS 1000 DI ROMA 2024