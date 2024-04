ATP Houston 2024: Ben Shelton rimonta e si guadagna la prima finale sul rosso in carriera

Rimonta vincente per Ben Shelton nella prima semifinale dell’ATP 250 di Houston. Ci sarà una rappresentanza a stelle e strisce nella finale dell’unico torneo sul rosso americano, che poi è anche il primo sulla superficie che vede il ventunenne di Atlanta arrivare all’ultimo atto. Battuto per 6-7(4) 6-4 6-4 l’argentino Tomas Martin Etcheverry, non senza parecchi brividi. Ora c’è l’attesa per uno tra Luciano Darderi e Frances Tiafoe, con l’altro USA che potrebbe regalare una finale tra connazionali o la seconda per l’italiano nel 2024.

Il primo set è quasi del tutto semplice nel suo sviluppo: poche chance da una parte e dall’altra, servizi che sostanzialmente dominano la scena. L’unica eccezione è quella del quarto game, in cui l’unica opportunità di fuga ce l’ha Shelton, senza però esito. Il tie-break, però, regala un esito un po’ diverso da quello sperato dal pubblico: il giovane americano perde due volte la battuta dal 3-4 e poi deve lasciare il parziale al secondo set point con felicità di Etcheverry.

Vistosi senza grande margine, Shelton riesce a evitare la concessione di ulteriori spiragli all’argentino, che deve cedere la battuta nel quinto game. L’americano, dal canto suo, alza il livello. Il numero di punti ceduti al servizio dice tutto: due. Inevitabile l’approdo al parziale decisivo.

Qui succede un po’ di tutto soprattutto all’inizio. Il padrone di casa riesce subito a portare a casa il break, ma Etcheverry non è da meno e restituisce il favore (a zero). L’ultima parola, però, è di Shelton, che riesce a replicare ancora con il servizio strappato a zero. Stavolta l’argentino la sua nuova opportunità di rientrare nel game successivo se la lascia sfuggire, così l’americano va sul 4-2 e, di seguito, riesce a chiudere, e senza patemi.

Nelle due ore e mezza di match a risaltare è l’84% di punti vinti con la prima di Shelton, che sa già di potersi issare al numero 15 del mondo da lunedì. Potrebbe essere 14 nel caso in cui portasse a casa anche la finale.