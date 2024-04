ATP Estoril 2024, risultati 6 aprile. La finale sarà tra Pedro Martinez ed Hubert Hurkacz

Saranno lo spagnolo Pedro Martinez ed il polacco Hubert Hurkacz a sfidarsi domani nell’ultimo atto del torneo ATP 250 dell’Estoril, in Portogallo: sulla terra battuta outdoor lusitana l’iberico elimina il numero 1 del seeding, il norvegese Casper Ruud, mentre la testa di serie numero 2 supera il cileno Cristian Garín.

Nella prima semifinale servono due ore esatte di gioco al polacco Hubert Hurkacz, testa di serie numero 2, per avere ragione del cileno Cristian Garín, battuto per 6-3 3-6 6-3. Nel primo set il polacco trova il break nel secondo game, vola sul 3-0 e poi cancella due occasioni di controbreak nel settimo gioco. Nell’ottavo Hurkacz manca un set point in risposta e poi nel decimo deve cancellare altre due break point prima di chiudere sul 6-3 al terzo set point. Nella seconda partita è Garin ad operare il break nel secondo game, ma il cileno a seguire non offre occasioni di rientro e chiude sul 6-3. Nella frazione decisiva il polacco scappa a sua volta sul 3-0 non pesante, poi nel sesto game strappa ancora la battuta al cileno e va a servire per l’incontro sul 5-1. Garin recupera fino al 3-5, ma Hurkacz torna a battere per il match e chiude sul 6-3.

Nella seconda semifinale lo spagnolo Pedro Martinez piega dopo tre ore e cinque minuti di gioco il numero 1 del seeding, il norvegese Casper Ruud, superato per 6-4 4-6 6-4. Nella prima partita lo spagnolo cancella due break point nel secondo game e poi sfrutta la terza occasione in proprio favore ai vantaggi del quinto gioco. L’iberico non ha altri problemi al servizio e chiude sul 6-4. Nella seconda frazione Ruud cancella due break point in apertura e Martinez fa lo stesso nel quarto game. Nell’ottavo gioco lo spagnolo cede il servizio a trenta, Ruud va a servire per il parziale ma manca due set point e poi subisce il controbreak. Nel decimo game, però, Martinez cede la battuta a zero e Ruud gli restituisce il 6-4. Nel set decisivo Martinez vola sul 4-1 pesante, trova il 5-1 e poi manca un match point in risposta nel settimo game. Ruud ne cancella altri due nell’ottavo ed alla sesta occasione trova il 3-5, accorciando poi fino al 4-5, ma lo spagnolo nel decimo gioco recupera dal 15-30, vince gli ultimi tre punti e chiude sul 6-4.

ATP 250 ESTORIL – RISULTATI 6 APRILE

Pedro Martinez (Spagna) b. Casper Ruud (Norvegia, 1) 6-4 4-6 6-4

Hubert Hurkacz (Polonia, 2) b. Cristian Garín (Cile) 6-3 3-6 6-3