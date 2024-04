ATP Bucarest 2024: Mariano Navone e Marton Fucsovics raggiungono la finale

La finale dell’ATP 250 di Bucarest sarà tra l’argentino Mariano Navone e l’ungherese Marton Fucsovics. Impresa eccezionale quella del tennista sudamericano, che oggi ha dovuto anche recuperare il quarto di finale con il connazionale Francisco Cerundolo, riuscendo poi a battere anche il francese Barrere; mentre Fucsovics ha sconfitto il cileno Alejandro Tabilo.

Per Navone si tratta della seconda finale della carriera e anche della stagione. L’argentino aveva già raggiunto l’ultimo atto a Rio de Janeiro, dove perse poi dal connazionale Sebastian Baez. Come detto Navone ha prima battuto Cerundolo nella prosecuzione del loro match dei quarti, rimontando il primo set e chiudendo con il punteggio di 5-7 6-4 7-5 dopo tre ore di gioco. L’argentino ha poi sconfitto il francese Gregoire Barrere in due set per 6-3 6-4, qualificandosi per la finale.

Nella parte bassa del tabellone è stato l’ungherese Fucsovics a centrare la finale, la quarta della carriera. Il magiaro ha anche vinto una volta a Ginevra nel 2018 con il tedesco Peter Gojowczyk con un doppio 6-2. A Bucarest in semifinale Fucsovics ha superato il cileno Alejandro Tabilo in due set per 6-4 6-4.

RISULTATI ATP BUCAREST 2024 (20 APRILE)

Navone (Arg) b. Cerundolo (Arg) 5-7 6-4 7-5

Navone (Arg) b. Barrere (Fra) 6-3 6-4

Fucsovics (Hun) b. Tabilo (Cil) 6-4 6-4