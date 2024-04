Sinner e la corsa al n.1 del ranking: cosa cambia senza Djokovic a Madrid e le proiezioni verso Roma

Jannik Sinner occupa attualmente il secondo posto nel ranking ATP con 8.660 punti. Il tennista italiano ha scartato i 90 punti che aveva acquisito lo scorso anno con i quarti di finale all’ATP 500 di Barcellona e si trova alle spalle del serbo Novak Djokovic, che guida la graduatoria internazionale con 9.990 punti (ha perso i 45 guadagnati 52 settimane fa con i quarti all’ATP 250 di Banja Luka). Il fuoriclasse altoatesino, che ha distanziato lo spagnolo Carlos Alcaraz (8.145) e il russo Daniil Medvedev (7.085), continua la caccia al numero 1 del mondo.

Le prossime due settimane saranno decisamente interessanti per Jannik Sinner, visto che guadagnerà sicuramente punti al Masters 1000 di Madrid. L’azzurro non si era presentato lo scorso anno nella capitale spagnola, dunque può incrementare il proprio bottino nella graduatoria mondiale: 50 punti con i sedicesimi di finale, 100 con gli ottavi, 200 con i quarti, 400 con la semifinale, 650 con la finale, 1.000 con la vittoria. Jannik Sinner potrà dunque guadagnare punti su Novak Djokovic, che sicuramente marcherà uno “zero” in casella. Il balcanico non perderà punti, poiché anch’egli lo scorso anno non partecipò all’evento sulla terra rossa iberica.

Al nostro portacolori servirebbe raggiungere i quarti di finale a Madrid per portarsi sotto i 1.000 punti di distacco dalla vetta e in quel modo potrebbe già attaccare il numero 1 ai seguenti Internazionali d’Italia. L’azzurro scarterà 90 punti a Roma (sconfitto agli ottavi dall’argentino Francisco Cerundolo), mentre Djokovic avrà una cambiale di 180 punti (ko ai quarti contro il danese Holger Rune). Proiettandosi più in là, va ricordato che Novak Djokovic avrà da difendere i 2.000 punti per il trionfo al Roland Garros, mentre Sinner soltanto 45 per il secondo turno sul mattone tritato di Parigi.

PROIEZIONI RANKING ATP

NOVAK DJOKOVIC

Ranking il 22 aprile: primo con 9.990 punti

Masters 1000 Madrid: 0 punti

Masters 1000 Roma: 180 punti

Roland Garros: 2.000 punti

Totale punti da difendere fino alla fine del Roland Garros: 2180

JANNIK SINNER

Ranking il 22 aprile: secondo con 8.660 punti

Masters 1000 Madrid: 0 punti

Masters 1000 Roma: 90 punti

Roland Garros: 45 punti

Totale punti da difendere fino alla fine del Roland Garros: 135

CARLOS ALCARAZ

Ranking il 22 aprile: terzo con 8.145 punti

Masters 1000 Madrid: 1.000 punti

Masters 1000 Roma: 45 punti

Roland Garros: 720 punti

Totale punti da difendere fino alla fine del Roland Garros: 1.765