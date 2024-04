A che ora la MotoGP su TV8 stasera, GP Americhe 2024: programma differita gara in chiaro

MotoGP, Mondiale 2024. Il Gran Premio delle Americhe avrà luogo nella giornata di domenica 14 aprile. Obviously, l’evento clou della corsa texana è rappresentato dalla gara della classe regina.

Come di consueto, la MotoGP andrà a chiudere il programma, destinato a seguire un crescendo rossiniano. Comincia la Moto3, a cui farà seguito la Moto2. Autentici antipasti, poiché le categorie formative “prepareranno il terreno” alla top-class.

Lo scorso anno, in MotoGP, vinse a sorpresa Alex Rins. Un autentico weekend di grazia in una stagione altrimenti anonima. Le classi inferiori premiarono invece Pedro Acosta e Ivan Ortolà. Cosa succederà nel 2024? Per scoprirlo basterà seguire il Gran Premio di Austin in TV. Come?

GP AMERICHE 2024 MOTOGP IN TV

TV IN CHIARO – È prevista copertura in chiaro e in diretta. L’appuntamento odierno è uno dei sei per il quale, nel 2024, il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) proporrà gratuitamente le gare di MotoGP, Moto2 e Moto3.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà integralmente in diretta tutte le gare di Austin. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di garantire la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento texano potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

PROGRAMMA TV8 IN CHIARO – GP AMERICHE 2024

PALINSESTO DOMENICA 14 APRILE

Ore 18.00, Gran Premio MOTO3, Diretta

Ore 19.20, Gran Premio MOTO2, Diretta

Ore 21.00, Gran Premio MOTOGP, Diretta

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP – GP AMERICHE 2024

PALINSESTO DOMENICA 14 APRILE (ORARI ITALIANI)

Ore 16.40-16.50, MotoGP, Warm-up

Ore 18.00, GRAN PREMIO MOTO3

Ore 19.15, GRAN PREMIO MOTO2

Ore 21.00, GRAN PREMIO MOTOGP

REPLICHE SKY SPORT MOTOGP – GP AMERICHE 2024

Le gare di ogni classe saranno proposte in replica su Sky Sport MotoGP (207) dalla notte di lunedì 15 aprile. Le repliche saranno trasmesse continuamente e per giorni.