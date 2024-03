WTA Miami 2024: Sabalenka e Gauff più veloci della pioggia. Avanti anche Navarro e Alexandrova

La pioggia ha notevolmente condizionato tutto il programma di giornata a Miami. Nel tabellone maschile si sono chiusi solamente due incontri, mentre un po’ più fortunato quello femminile, dove sono sei le partite terminate. Tra queste c’è quella della numero due del mondo Aryna Sabalenka, tornata in campo dopo gli ultimi difficilissimi e tragici giorni per la morte dell’ex fidanzato. La tennista bielorussa ha superato brillantemente la spagnola Paula Badosa in due set con il punteggio di 6-4 6-3 in un’ora e ventiquattro minuti di gioco.

Ancora più veloce è stata Coco Gauff, che ha dominato contro l’argentina Nadia Podoroska, imponendosi con un perentorio 6-1 6-2 in un’ora e diciotto minuti. L’americana affronterà ora al terzo turno Oceane Dodin, che ha sconfitto in tre set l’olandese Arantxa Rus per 6-4 3-6 6-3.

Ci sarà un derby russo al terzo turno con la sfida tra Ekaterina Alexandrova e Anastasya Pavlyuchenkova, che hanno sconfitto rispettivamente la croata Donna Vekic (6-3 6-4) e l’americana Shelby Rogers (6-2 6-1).

Tra i match interrotti c’è quello di Jasmine Paolini contro la statunitense Katie Volynets. La toscana aveva vinto il primo set dopo un durissimo tie-break per 10-8, mentre era sotto per 5-4 nel secondo al momento dell’ennesima interruzione. Paolini, però, conosce già il nome della possibile prossima avversaria ed è l’americana Emma Navarro, numero 20 del mondo, che ha battuto 6-4 6-3 l’australiana Storm Hunter.

WTA MIAMI 2024 (22 MARZO)

Sabalenka (Blr) b. Badosa (Esp) 6-4 6-3

Gauff (Usa) b. Podoroska (Usa) 6-1 6-2

Navarro (Usa) b. Hunter (Aus) 6-4 6-3

Pavlyuchenkova (Rus) b. Rogers (Usa) 6-2 6-1

Dodin (Fra) b. Rus (Ned) 6-4 3-6 6-3

Alexandrova (Rus) b. Vekic (Cro) 6-3 6-4