WTA Indian Wells 2024: Sara Errani batte Arina Rodionova e si qualifica per il tabellone principale

Dopo sette anni Sara Errani tornerà a giocare nel tabellone principale al WTA 1000 di Indian Wells. La bolognese batte con il punteggio di 6-4 6-0 l’australiana Arina Rodionova e tornerà, così, in campo nel torneo che la vide raggiungere i quarti di finale nel 2013, oltre che quattro volte il terzo turno. Diventano così sei le azzurre nel main draw del torneo californiano.

Il primo set procede su una falsariga quantomeno particolare: cinque turni di battuta, cinque break di cui quattro senza necessità di arrivare ai vantaggi. Quando Rodionova sembra poter interpretare meglio il gioco tenendo il servizio per il 4-2, ecco arrivare pronta, come un ciclone, un’altra gran versione di Errani, che riesce a dar seguito a quanto già visto con Krunic nel primo turno. Risultato: tutto ribaltato velocemente e 6-4.

Il secondo parziale, se possibile, misura ancora di più la grande differenza in campo tra le due: una, l’italiana, è lanciatissima, l’altra, l’australiana, non sa proprio cosa fare con le trame tattiche che le si presentano davanti. Vince un solo punto a game, e quel 24-6 significa, in poche parole, 6-0. Il tutto nel volgere di un’ora e due minuti. Due i dati fondamentali: 84,4% di prime in campo per Errani, per Rodionova un disdicevole 1/12 di punti vinti con la seconda.

Queste le possibili avversarie a livello di turno d’apertura e in ordine di tabellone: Danielle Collins (USA), un’altra qualificata, Venus Williams (USA), Magda Linette (Polonia), Yafan Wang (Cina), McCartney Kessler (USA), Shuai Zhang (Cina), Daria Saville (Australia), Naomi Osaka (Giappone), Lesia Tsurenko (Ucraina), Emma Raducanu (Gran Bretagna).