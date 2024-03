WTA Indian Wells 2024: Sakkari rediviva, fuori Coco Gauff. Sarà finale con Swiatek

Il vero colpo della notte a Indian Wells, nel terzo WTA 1000 dell’anno, lo mette a segno Maria Sakkari. La greca sembra cogliere i primi frutti veri del lavoro con David Witt, eliminando Coco Gauff per 6-4 6-7(5) 6-2 dopo due ore e 45 minuti di lotta assoluta. Per lei sarà finale con Iga Swiatek, anche se la polacca avrà senza dubbio tutti i favori del pronostico. Curiosamente, sarà lo stesso ultimo atto di due anni fa: allora s’impose l’attuale numero 1 del mondo per 6-4 6-1. Quello è anche l’ultimo Swiatek-Sakkari nella storia: la polacca è indietro 2-3 nei precedenti, avendo perso quelli nel 2021 e vinto quelli nel 2022.

Nella prima semifinale non c’è sostanzialmente storia: per Swiatek il 6-2 6-1 nei confronti dell’ucraina Marta Kostyuk non è soltanto netto, ma è anche la conferma di come, oggi, il suo livello sia semplicemente altissimo. Cinque i servizi strappati, nessuna palla break concessa, appena un’ora e 9 minuti il tempo necessario per raggiungere la decima finale in carriera in un WTA 1000. A 22 anni.

Nella seconda semifinale, invece, accade di tutto. Se non altro perché nelle fasi iniziali arriva anche la pioggia a interrompere il match, con ripercussioni piuttosto pesanti sulla quota di spettatori presenti. Parlando di tennis, è tutto tranquillo fino al 4-4 del primo set, quando Gauff perde improvvisamente il filo del discorso, concede tre palle break di fila, le annulla, ma capitola alla quinta e Sakkari ringrazia. Non solo: dopo il 6-4, la greca vola letteralmente via fino al 5-2 e servizio per chiudere.

A quel punto l’americana si ridesta: break a 30, servizio tenuto a 15, tre match point salvati altro break, per poi arrivare al tie-break, inizialmente dominarlo e poi reggere di fronte al rientro dell’ellenica. Tanto sforzo genera una battaglia furiosa nel terzo parziale, in cui Gauff strappa subito la battuta all’avversaria, ma subisce un parziale di quattro game consecutivi. Ormai ogni gioco è una lotta furibonda, ma, quando Sakkari tiene il turno del 5-2, ha una dose di fiducia in più, quella che le consente di tornare in una finale 1000 diversa da Guadalajara dopo due anni.