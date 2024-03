Stella Rossa-Virtus Bologna oggi in tv, orario Eurolega basket 2024: dove vederla, programma, streaming

Secondo impegno settimanale in Eurolega per la Virtus Bologna! Oggi venerdì 22 marzo le V-nere volano a Belgrado (Serbia) per affrontare alle ore 19:00 la Stella Rossa nella trentunesima giornata della regular season 2023-2024, con ancora una manciata di turni da disputare prima dei playoff.

LA DIRETTA LIVE DI STELLA ROSSA-VIRTUS BOLOGNA DI BASKET DALLE 19.00

I bolognesi devono rialzare immediatamente la testa e cercare di interrompere la striscia negativa di tre sconfitte in fila, con l’ultima vittoria che risale al 29 febbraio contro il Valencia. Nel match di 48 ore fa Belinelli e compagni non sono riusciti a far saltare il fattore campo a Kaunas (Lituania) contro lo Zalgiris di coach Andrea Trinchieri (96-81) nonostante i 19 punti di un mai domo Tornike Shengelia. In classifica i bianconeri sono scivolati all’ottavo posto con 17-13 di record.

La Stella Rossa oramai non può più lottare per l’accesso alla post-season, e cercherà quindi di regalare ai suoi tifosi un successo che sarebbe importante per il morale. Sfida particolare per Milos Teodosic, che si ritrova di fronte il suo recente passato dopo aver difeso per tanti anni la canotta bianconera, con Nemanja Nedovic e l’ex Real Madrid Adam Hanga pronti a dare battaglia armando il braccio da qualsiasi posizione.

Palla a due che verrà alzata alla Stark Arena di Belgrado (Serbia) alle ore 19:00. Diretta TV affidata a Sky Sport Uno (canale 201), con la diretta streaming disponibile su SkyGO, Now TV e DAZN. OA Sport vi fornirà infine la diretta Live testuale, con aggiornamenti di questa grande sfida di Eurolega!

CALENDARIO EUROLGA BASKET 2024 OGGI

Venerdì 22 marzo

Ore 19:00 Stella Rossa Belgrado-Virtus Segafredo Bologna – Diretta TV su Sky Sport Uno (Canale 201)

PROGRAMMA STELLA ROSSA-VIRTUS BOLOGNA EUROLEGA BASKET 2024 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Uno (Canale 201)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport