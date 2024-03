Basket, sorteggiati i gironi di Parigi 2024. L’Italia deve passare dal preolimpico, possibile gruppo di ferro

Si è svolto il sorteggio dei gironi di basket alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le dodici squadre partecipanti sono state suddivise in quattro fasce di merito e si sono formati tre raggruppamenti da quattro compagini ciascuno, le prime due classificate e le due migliori terze accederanno ai quarti di finale.

Al momento, al maschile, si conoscono otto qualificate ai Giochi: USA, Germania, Serbia, Australia, Canada, Francia, Giappone, Sudan del Sud. Le altre quattro ammesse alla rassegna a cinque cerchi verrano determinate attraverso i tornei preolimpici che andranno in scena tra il 2 e il 7 luglio ad Atene (Grecia), Riga (Lettonia), Valencia (Spagna) e San Juan (Porto Rico). L’Italia giocherà proprio in terra caraibica, sfidando soprattutto la Lituania e i padroni di casa nella rincorsa verso il tagliando per la capitale francese.

Se l’Italia dovesse riuscire a staccare il biglietto a cinque cerchi, finirà nel gruppo C. Sarà un raggruppamento di fuoco visto che vi figurano i favoritissimi USA (grandi favoriti per la conquista della medaglia d’oro), la quotata Serbia (già battuta però dagli azzurri nel preolimpico di Tokyo 2020, agli ultimi Europei e ai recenti Mondiali) e il Sudan del Sud, compagine africana dalla storia incredibile e alla sua prima apparizione ai Giochi.

La Francia padrona di casa è stata inserita nel gruppo B insieme a Germania, Giappone e alla vincente del preolimpico in Lettonia. Nel gruppo A, invece, spazio al quotato Canada, all’arrembante Australia, alla vincente del preolimpico in Grecia e alla vincente del preolimpico in Spagna. Di seguito il quadro dettagliato dei gironi di basket maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024.

GIRONI BASKET ALLE OLIMPIADI

GRUPPO A:

Australia

Vincente Preolimpico in Grecia

Canada

Vincente Preolimpico in Spagna

GRUPPO B:

Francia

Germania

Giappone

Vincente Preolimpico in Lettonia

GRUPPO C:

Serbia

Sudan del Sud

Vincente Preolimpico a Porto Rico (eventualmente l’Italia)

USA