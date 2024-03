Sport in tv oggi (martedì 19 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 19 marzo, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

In primo piano i Mondiali di curling femminile con l’Italia che quest’oggi sfiderà il Canada e la Nuova Zelanda, in particolare c’è attesa per il confronto con le nordamericane, padrone di casa. Tiene banco il ciclismo con il Giro della Catalogna e la Settimana Coppi&Bartali che prender il via.

In serata c’è attesa per il ritorno della semifinale di Champions League di volley femminile tra Fenerbahce e Milano e per l’impegno della Virtus Bologna in Eurolega di basket contro lo Zalgiris Kaunas. Da non dimenticare anche l’inizio del torneo di Miami di tennis, per quanto riguarda il tabellone principale femminile, mentre quest’oggi saranno ultimate le qualificazioni.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, martedì 19 marzo, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 19 marzo

07.26 Snooker, World Open: primo turno – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

11.55 Ciclismo, Volta Ciclista a Catalunya: seconda tappa – Diretta tv dalle 15.00 su Eurosport2 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

13.00 Curling femminile, Mondiali 2024: Italia-Canada – Diretta streaming su The Curling Channel.

14.10 Ciclismo, Settimana Internazionale Coppi e Bartali: prima tappa – Differita tv dalle 18.40 su RaiSport HD; in streaming su CiclismoLive su YouTube.

14.30 Pallanuoto, Serie A1: Savona vs Telimar – Nessuna copertura tv/streaming.

16.00 Tennis, ATP Miami: ultimo turno qualificazioni – Nessuna copertura tv/streaming.

(Vavassori vs Vacherot 2° match e inizio programma dalle 16.00 italiane)

16.00 Tennis, WTA Miami: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (205); in streaming su SkyGo, NOW.

(Bronzetti vs Townsend 3° match e inizio programma dalle 16.00 italiane; Trevisan vs Hunter 3° match e inizio programma dalle 16.00)

18.00 Volley femminile, Champions League: Fenerbahce Opet Istanbul vs Allianz Vero Volley Milano – Diretta streaming su DAZN.

18.00 Volley femminile, Champions League: Rzeszow vs Luneburg – Diretta streaming su DAZN.

18.00 Curling femminile, Mondiali 2024: Italia-Nuova Zelanda – Diretta streaming su The Curling Channel.

18.30 Basket, Eurolega: Anadolu Efes vs Olympiakos – Diretta streaming su DAZN.

18.30 Basket, Champions League: Peristeri vs Tenerife – Diretta streaming su DAZN.

18.30 Basket, Champions League: Pinar Karsiyaka vs Hapoel Jerusalem – Diretta streaming su DAZN.

19.00 Pallanuoto, Champions League: Jadran ST vs Pro Recco – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo e su NOW.

19.00 Basket, Eurolega: Zalgiris Kaunas vs Virtus Bologna – Diretta tv su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

19.00 Calcio a 5 femminile, Amichevole: Italia vs Ucraina – Diretta streaming su Figc.it.

20.00 Basket, Eurolega: Alba Berlino vs Real Madrid – Diretta streaming su DAZN.

20.05 Basket, Eurolega: Maccabi Tel Aviv vs Lyon-Villeurbanne – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Basket, Eurolega: Partizan vs Baskonia – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Basket, Champions League: Strasburgo vs Tofas – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Basket, Champions League: Unicaja vs Cholet – Diretta streaming su DAZN.

20.45 Basket femminile, Serie A1: Oxygen Roma vs Virtus Bologna – Diretta streaming su LBF TV.