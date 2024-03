LIVE Zalgiris-Virtus Bologna, Eurolega basket 2024 in DIRETTA: vincere per arrestare il precipizio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Zalgiris Kaunas-Virtus Bologna, match valido per la trentesima giornata della regular season di Eurolega.

Reduce dalle sconfitte con Real Madrid in Eurolega e Pesaro in campionato la Virtus Bologna cercherà di rialzarsi a Kaunas andando in cerca di una vittoria che in Europa manca dallo scorso 29 febbraio (87-74 in casa con Valencia). La squadra di coach Luca Banchi occupa attualmente il settimo posto della classifica con un record di 17-12 che garantirebbe l’accesso ai play-in, con la zona playoff distante solo una vittoria.

Ormai tagliato fuori da qualsiasi logica di post-season in Eurolega lo Zalgiris Kaunas affronterà queste ultime partite di Eurolega cercando di chiudere al meglio una stagione non troppo brillante fuori dai confini nazionali. La squadra di coach Andrea Trinchieri, subentrato a dicembre a Kazys Maksvytis proverà a gettare le basi per la prossima stagione sebbene nel frattempo ci sarà il secondo campionato lituano consecutivo da conquistare.

Zalgiris Kaunas-Virtus Bologna, trentesima giornata della regular season di Eurolega. Palla a due prevista per le ore 19.00 alla "Zalgirio Arena" di Kaunas